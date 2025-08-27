Madagascar: Ambilobe - L'installation du pont modulaire avance à grands pas

Les travaux d'installation du pont modulaire sur le pont de Mahavavy avancent à grands pas. Ce nouvel ouvrage vient remplacer la partie du pont endommagée par le passage du cyclone « Gamane ».

L'installation rapide de cette structure métallique, capable de supporter le trafic lourd et de garantir la sécurité des usagers, permettra de dissiper les inquiétudes de la population et des usagers de la RN6 quant aux risques de coupure pendant la saison des pluies et des cyclones.

Actuellement, l'entreprise Colas est pleinement opérationnelle sur le chantier, procédant à la pose des piliers et aux travaux de terrassement nécessaires pour accueillir le pont modulaire qui prolongera l'ancien ouvrage. Selon les explications, la fin des travaux est prévue avant le mois de novembre. Cette infrastructure, essentielle pour la circulation des personnes et des marchandises, constitue un axe vital pour l'économie locale. Les ingénieurs ont présenté les étapes déjà franchies ainsi que les perspectives pour la finalisation.

Profitant de la période de vacances des membres du gouvernement, le Premier ministre Christian Ntsay a choisi de se rendre à Ambilobe, lundi après-midi. Il a effectué une visite inopinée sur le site du pont de Mahavavy afin de constater de visu l'avancement des travaux et de rassurer la population.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Il n'y a aucune crainte à avoir concernant la traversée en saison des pluies, puisque les travaux avancent conformément aux prévisions. Ces travaux sont la preuve que la région Nord n'est jamais oubliée », déclare-t-il. Pour le chef du gouvernement, ce chantier illustre la volonté de l'État de tenir ses engagements envers la population.

Ce pont n'est pas seulement une infrastructure routière, mais un facteur clé de développement pour toute la région. Il facilitera les échanges commerciaux, l'accès aux services sociaux de base et renforcera la cohésion entre les communautés.

En parallèle, il a avancé que des remblais ont déjà commencé sur les rives du fleuve Mahavavy, en vue de consolider l'installation du nouveau pont qui remplacera définitivement l'ancien.