Madagascar: Université de Barikadimy - Trois étudiants condamnés avec sursis

Trois étudiants de l'Université de Toamasina ont été condamnés à des peines d'emprisonnement avec sursis. Ils ont été reconnus coupables de blessures sur une passagère d'un taxi-brousse reliant Toamasina à Antananarivo.

Six étudiants avaient été placés en détention préventive à la prison d'Ambalatavoahangy le 21 août, après une manifestation violente ayant entraîné des blessures graves chez cette passagère. Parmi eux, deux ont été condamnés à un an de prison avec sursis, un à six mois avec sursis, tandis que trois ont été acquittés au bénéfice du doute.

Les incidents remontent au 18 août, lorsque des habitants du campus universitaire de Barikadimy, à Toamasina, ont manifesté contre les longues coupures d'électricité affectant leur quartier. En manifestant sur la Route nationale 2, des pierres ont été jetées, blessant une passagère d'un taxi-brousse. La situation semble désormais sous contrôle.

Le samedi 23 août, les autorités régionales d'Atsinanana, dont le gouverneur par intérim, le procureur et le président de l'Université de Toamasina, ont rencontré des représentants des étudiants. Plusieurs points ont été abordés, notamment l'identification des problèmes existants et des solutions adaptées, les démarches à suivre pour répondre aux revendications des étudiants et l'amélioration de la communication entre les parties.