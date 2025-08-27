Comores: «Investir aujourd'hui, transformer demain», le salon des entreprises BIK 2025 s'ouvre à Moroni

À Moroni, ce mercredi 27 août, s'ouvre le salon des entreprises BIK 2025, troisième du genre. Trois jours de rencontres au Palais du peuple, placés sous le signe du cinquantenaire de l'indépendance. Près de neuf mille participants sont attendus dont des porteurs de projets, des entreprises locales et des investisseurs étrangers. L'ambition est claire : faire des Comores une destination attractive pour l'investissement et un tremplin pour l'entrepreneuriat. À l'origine de ce rendez-vous économique majeur, l'Agence nationale pour la promotion des investissements (Anpi).

Aux Comores, avec ce salon, l'ANPI veut offrir une vitrine aux entreprises, mais aussi une plateforme pour attirer les investisseurs. Nadjati Soidiki est à la tête de l'Agence. « C'est une plateforme qui est indispensable aussi parce qu'elle permet aux entreprises de connaître et de rencontrer les acteurs de l'écosystème », explique-t-elle.

« Globalement, quel que soit le stade d'évolution, de développement de l'entreprise, quelle que soit sa taille, quel que soit son secteur, chaque entreprise doit pouvoir trouver des opportunités à travers ce salon en un seul endroit et à un seul moment et ça c'est quelque chose de très important ».

Cinquante ans d'indépendance, une édition «prospective»

Un demi-siècle après l'indépendance des Comores, ce Salon des entreprises est placé sous le thème « 50 ans d'indépendance - Investir aujourd'hui, transformer demain ». « C'est un peu une édition à la fois bilan et prospective » précise Nadjati Soidiki, « pour qu'on puisse ressortir de là avec davantage d'espoirs et d'idées de ce qu'on peut mettre en place pour mieux accompagner l'investissement aux Comores et mieux faire de l'investissement un levier de la transformation structurelle et de la croissance ».

Jusqu'à la fin de semaine, le salon va mettre l'accent sur trois moteurs de croissance : l'économie bleue, le numérique, et le financement du développement. Au programme : 250 exposants, des panels, et un forum d'investissement avec la Banque islamique de développement et plusieurs partenaires internationaux.