Maroc: Les enfants maqdessis expriment leur profonde gratitude à SM le Roi

Les participants à la 16ème édition des colonies de vacances de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif ont exprimé leur immense gratitude et leur profonde reconnaissance à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour ses initiatives en faveur des Maqdessis, notamment les enfants et les jeunes.

Dans des déclarations à la presse à l'issue de la réception qui leur a été offerte, lundi au Palais Royal de Tétouan, par SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, sur Ordre de SM le Roi, que Dieu L'assiste, les enfants maqdessis ont fait part de leur fierté de cette réception qui couronnent leur participation à la 16e édition des colonies de vacances de l'Agence, notant qu'il s'agit d'une riche expérience culturelle et humaine qui a leur permis de découvrir la civilisation du Royaume et son histoire séculaire.

A cet égard, l'encadrant Baseem El Manaa a indiqué que cette édition des colonies de vacances, baptisée "Harat Al Maghariba" a connu la participation de 50 enfants maqdessis qui ont eu l'occasion de découvrir une nouvelle culture et une civilisation multiséculaire, tout en visitant certaines villes marocaines, dont Tanger, Chefchaouen et Tétouan.

Lors de la 16ème édition des colonies de vacances de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, les enfants ont pris part à des activités éducatives et à des compétitions culturelles et sportives, a souligné, de son côté, l'encadrante Sara Amouri.

Se félicitant de la solidarité sincère et de l'accueil chaleureux du peuple marocain, les enfants participants ont affirmé, pour leur part, que cette édition leur a permis de s'imprégner des habitudes et des coutumes marocaines, notant que cette expérience, de par sa forte portée humaine, restera gravée dans leurs esprits.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, cette initiative portée par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif illustre la Haute Sollicitude constante dont SM le Roi Mohammed VI entoure la Ville Sainte et ses habitants.

A l'instar des éditions précédentes, la 16e colonie de vacances de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, organisée du 10 au 26 août courant, bénéficie à 50 enfants maqdessis (filles et garçons), âgés de 11 à 14 ans, accompagnés de cinq encadrants de la Ville Sainte.

Cette édition a été marquée par l'organisation d'excursions pédagogiques, de compétitions culturelles et sportives, ainsi que des visites à caractère culturel aux côtés d'enfants marocains.