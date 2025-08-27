Maroc: Décès d'Ali Hassan - Une figure emblématique de la télévision et du cinéma marocains

Ali Hassan, ancien journaliste et présentateur de l'émission télévisée "Cinéma du jeudi", s'est éteint, lundi à Rabat, a-t-on appris auprès de ses proches.

Le défunt était une figure emblématique de la télévision et du cinéma marocains et a présenté d'autres programmes radiophoniques consacrés à la diffusion de la culture cinématographique.

En 1964, feu Ali Hassan a entamé sa carrière professionnelle à la radiodiffusion Télévision marocaine actuellement S.N.R.T. (Société nationale de Radiodiffusion et de télévision) où il a occupé plusieurs fonctions, notamment présentateur du journal télévisé et du journal parlé (Radio) de 1969 à 1987, producteur et présentateur des programmes "Ciné-Jeudi" de 1991 à 2003 et "Ciné-club" de 2003 à 2014. Il a également assuré l'animation de l'émission radiophonique "Entr'Acte" de 1970 à 1980, puis de 1981 à 1987 et de 1989 à 2015.

En 1980-81, le défunt a pris part en tant que journaliste au lancement de la radio Médi1 et à la création, durant la période 1987-89, de la chaîne TV 2M, en qualité de chargé d'études à l'O.N.A. (Omnium Nord Africain).

Il a participé en tant qu'acteur dans des longs métrages marocains comme "Le Grand voyage" de Mohamed Abderrahman Tazi, "Afghanistan pourquoi ?" d'Abdellah Masbahi, "Haj Mokhtar Soldi" de Mostafa Darkaoui et "Les Hommes libres" d'Ismaïl Ferroukhi, ainsi que dans deux courts métrages du réalisateur franco-algérien Mahmoud Zemmouri. Ali Hassan a, par ailleurs, fait du doublage en langue française de plusieurs séries et films et commenté des documentaires cinématographiques, notamment le journal "Les Actualités marocaines" de 1973 à 1982.

Le défunt avait également travaillé en tant que conseiller du ministre de la Communication de 1998 à 2000, président du jury de la presse au Festival du cinéma francophone de Safi en 2004, membre de la commission du Fonds d'aide à la production cinématographique nationale de 2012 à 2014 et membre du jury de la compétition longs métrages au Festival du cinéma maghrébin d'Alger en 2013.