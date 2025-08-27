Maroc: Imilchil s'apprête à accueillir le Moussem des fiançailles et le Festival des musiques des cimes

26 Août 2025
Libération (Casablanca)

L'édition 2025 du Moussem des fiançailles et du Festival des musiques des cimes aura lieu du 18 au 20 septembre prochain, à Bouzemou et à Imilchil (province de Midelt), annoncent les organisateurs.

Organisés par l'Association Akhiam en partenariat avec les communes territoriales de Bouzmou et d'Imilchil, le Moussem des fiançailles et le Festival des musiques des cimes qui se tiennent cette année sous le thème "Patrimoine authentique et tourisme durable au service du développement local", s'assignent pour objectifs de célébrer, de sauvegarder et de pérenniser les traditions locales et les coutumes du Grand Atlas.

Il s'agit également de promouvoir le patrimoine culturel et environnemental en tant que leviers de développement local, soulignent les organisateurs.

Au programme du Moussem et du Festival figurent des soirées artistiques animées par des groupes folkloriques représentant plusieurs régions du Royaume, un Salon des produits de l'artisanat et du terroir, des colloques scientifiques, ainsi que des compétitions sportives et des activités éducatives et de divertissement dédiées aux enfants et aux jeunes.

Organisée en coordination avec la préfecture de la province de Midelt et d'autres partenaires, cette manifestation à vocation sociale et culturelle se veut également un levier qui contribue à la dynamique économique locale, en offrant une plateforme d'échanges commerciaux entre les tribus locales.

L'événement offre également aux visiteurs marocains et étrangers une immersion inédite dans les traditions locales tout en assistant aux festivités riches en musique amazighe, danses populaires et événements colorés.

