Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 août 2025

revue de presse

Semaine mondiale de l'eau - Un rapport alerte sur des inégalités en matière d'eau potable et d'assainissement

La Semaine mondiale de l'eau se déroule à Stockholm, en Suède, du 24 au 28 août 2025. À cette occasion, un nouveau rapport lancé par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) met en évidence les inégalités persistantes, laissant pour compte les communautés vulnérables.

Intitulé « Progrès en matière d'eau potable et d'assainissement dans les ménages 2000-2024 : un accent particulier sur les inégalités », le rapport révèle que, si certains progrès ont été réalisés, des lacunes majeures persistent.

En effet, l'OMS estime que malgré les progrès réalisés au cours de la dernière décennie, des milliards de personnes dans le monde n'ont toujours pas accès aux services essentiels d'eau, d'assainissement et d'hygiène, ce qui les expose à un risque de maladie et d'exclusion sociale. (Source : allAfrica)

Croissance record au Sénégal - Un nouveau partenariat avec le FMI en ligne de mire

Une mission du Fonds Monétaire International (FMI), conduite par Edward Gemayel, a séjourné à Dakar du 19 au 26 août 2025 pour examiner la situation budgétaire du Sénégal et discuter des suites à donner au rapport de la Cour des comptes publié le 12 février 2025.

Une question majeure a dominé les discussions : quelles sont les implications, sur la dette, des cas de fausses déclarations révélés dans la gestion des finances publiques, notamment par le rapport de la Cour des comptes ? Selon l'audit réalisé par le cabinet international Forvis Mazars, le stock de la dette publique a été révisé de 74,4 % à 111 % du PIB fin 2023, en raison de passifs non divulgués. Fin 2024, il s'élevait à 118,8 % du PIB. ( Source : Le Soleil )

Éthiopie : Cinquante ans après, l'ombre persiste sur les conditions de la mort de l’empereur Selassié

Il y a cinquante ans mourrait le dernier empereur d'Éthiopie, Haile Selassié. Détrôné par les hommes du régime communiste du Derg, le Négus est enfermé pendant onze mois après son arrestation avant de mourir de façon tragique.

Les conditions de sa mort sont restées mystérieuses jusqu'à la tenue d'un procès fleuve entre 1994 et 2008. Les conclusions de cette procédure judiciaire, d'une ampleur inédite en Afrique à cette époque, sont pourtant restées dans l'ombre. (Source : RFI)

Soudan du Sud : La nomination de la fille du président contestée

« Népotisme », « création d’une dynastie ou encore » et « gouvernance par héritage », les réactions affluent après que le président Sud-Soudanais a nommé sa fille Adut Salva Kiir, envoyée présidentielle principale pour les programmes spéciaux.

Elle succède au Docteur Benjamin Bol Mel, devenu vice-président en février dernier. Avant sa nomination, Adut Salva Kiir s’occupait de la gestion d’une Fondation humanitaire qui porte son nom.

Alors qu’elle figure désormais parmi les proches collaborateurs de son père, des voix dénoncent une volonté de consolidation du pouvoir. (Source : Africanews)

Procès Constant Mutamba - Le verdict attendu ce mercredi à Kinshasa

La Cour de cassation de la République démocratique du Congo rendra ce mercredi 27 août son verdict dans le procès de l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba. Constant Mutamba est poursuivi pour tentative de détournement de 19 millions USD, initialement destinés à la construction d'une prison moderne à Kisangani.

Lors de l'audience du réquisitoire, le ministère public a requis une peine de 10 ans de travaux forcés, assortie de 10 ans d'inéligibilité après exécution de la peine, ainsi que la privation du droit à la libération conditionnelle et l'exclusion définitive des fonctions publiques. ( Source : Radio Okapi )

Maroc vs Madagascar finale CHAN 2025

Les stars locales du Maroc ont validé leur billet pour la finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2025 après une victoire dramatique 5-3 aux tirs au but face au Sénégal, mardi, à l'issue d'un match nul 1-1 après le temps réglementaire et la prolongation. Les Lions de l'Atlas affronteront Madagascar, tombeur du Soudan 1-0 dans l'autre demi-finale. Cette affiche offre au Maroc une occasion en or de décrocher un troisième sacre au CHAN, après des prestations impressionnantes tout au long du tournoi. ( Source : Foot-Africa )

Intercontinental Music Awards : Espoir La Tigresse couronnée meilleure artiste African Pop

La musique gabonaise rayonne à l’international. La chanteuse Espoir La Tigresse a remporté, ce lundi 25 août 2025 à Los Angeles, le prix de la meilleure artiste African Pop aux prestigieux Intercontinental Music Awards, rapporte Gabonreview. Une consécration pour son titre « Poison » qui a su séduire le jury face à des artistes issus de 68 pays.

Un sacre international pour la musique gabonaise. C’est une victoire historique pour l’industrie musicale nationale. En compétition avec des talents venus des quatre coins du monde, Espoir La Tigresse s’est imposée dans la catégorie African Pop, confirmant son statut d’icône de la scène gabonaise. ( Source : GabonMédiatime )

Tunisie : Lancement du premier hôpital virtuel à Tabarka

La Tunisie a entamé la mise en œuvre de l’hôpital virtuel à travers le lancement d’un service de téléradiologie à l’hôpital régional de Tabarka. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie nationale visant à rapprocher les services médicaux spécialisés des régions intérieures.

Afin de garantir la réussite du projet, le ministère de la Santé a annoncé l’organisation d’une session de formation dédiée, en collaboration avec des experts de l’hôpital de Tozeur et sous la supervision de professeurs de l’hôpital La Rabta à Tunis. ( Source : La Presse )

Toyota mise sur Lomé pour sa stratégie ouest-africaine

Le géant automobile japonais Toyota a annoncé la semaine dernière l’implantation d’une plateforme de distribution au port autonome de Lomé, confirmant ainsi la vocation logistique croissante du Togo en Afrique de l’Ouest.

L’information a été révélée à Yokohama, lors d’un entretien entre le président-directeur général du constructeur et le président du Conseil, Faure Essozimna Gnassingbé. Info à lire mercredi dans Le Messager. ( Source : Togonews )