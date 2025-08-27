Algérie: Le pays décroche un siège au sein de l'instance exécutive de l'Organisation arabe du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge

ALGER — L'Algérie a décroché un siège au sein de l'instance exécutive de l'Organisation arabe du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge, a indiqué mardi un communiqué du Croissant-Rouge algérien (CRA).

L'Algérie a "décroché un siège au sein de l'instance exécutive de l'Organisation arabe du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge, l'équivalent de son conseil d'administration, pour un mandat de quatre (4) ans", précise la même source.

L'Algérie a également été élue au Comité de rédaction, ce qui "témoigne de sa place et de son rôle actif dans le renforcement de l'action humanitaire et de solidarité au niveau arabe".