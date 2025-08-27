Algérie: Une délégation de l'APN examine au Guatemala les moyens de renforcer la coopération avec le Parlement centraméricain

ALGER — Une délégation de l'Assemblée populaire nationale (APN) a tenu, au Guatemala, une rencontre avec les membres du Bureau exécutif du Parlement centraméricain (Parlacen), lors de laquelle les deux parties ont examiné les moyens de renforcer la coopération bilatérale, a indiqué jeudi un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Lors de la rencontre, le vice-président de l'APN, Toufik Guezout, a mis en avant "l'intérêt particulier porté par M. Brahim Boughali, président de l'Assemblée populaire nationale, à l'activation de l'ensemble des mécanismes parlementaires pour accompagner la diplomatie officielle et renforcer ses positions constantes", soulignant que "la coopération entre l'APN et le Parlement centraméricain s'inscrit dans cette vision stratégique".

A cette occasion, les deux parties ont mis en exergue "la solidité des relations entre l'Algérie et l'ensemble des Etats membres de cette institution parlementaire régionale", saluant "la convergence de vues sur plusieurs questions d'intérêt commun".

Le vice-président de l'APN a, à cet égard, salué les valeurs et principes partagés par l'Algérie et les pays d'Amérique centrale, notamment en ce qui concerne la politique étrangère fondée sur le respect de la souveraineté des Etats, la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, le soutien au droit des peuples à l'autodétermination et la défense des causes justes.

Dans le même contexte, la délégation parlementaire algérienne a dénoncé le génocide commis contre le peuple palestinien sans défense dans la bande de Ghaza, appelant les parlementaires d'Amérique centrale à joindre leurs efforts et à unifier leurs positions dans les fora internationaux pour "réfréner l'occupation sioniste et l'amener à cesser son agression contre l'enclave".

Les membres du Bureau exécutif du Parlacen ont, de leur côté, salué l'histoire honorable de l'Algérie dans la lutte anticoloniale et la défense des causes justes, soulignant que l'Algérie a inspiré par sa lutte de libération nationale plusieurs peuples d'Amérique latine, conclut le communiqué.