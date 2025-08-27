Algérie: Ouverture samedi à Alger de la 7e édition du Festival culturel national du costume traditionnel

ALGER — La 7e édition du Festival culturel national du costume traditionnel sera organisée du 30 août au 2 septembre 2025 au Centre des arts et de la culture "Palais des Rais" - Bastion 23 (Alger), a indiqué mardi la Commissaire du Festival, Faiza Riach.

Animant une conférence de presse au Palais des Rais, Mme Riach a précisé que la 7e édition du festival qui sera placée sous le slogan "Le caftan algérien, un patrimoine à la mesure de l'identité", vise à faire connaître le Caftan et à encourager la formation dans la couture et la broderie de cette tenue traditionnelle, considérant que sa préservation constituait "l'essence même de la préservation de l'identité nationale".

Le festival verra l'organisation de la 2e rencontre nationale sur les efforts des institutions de l'Etat dans la protection du patrimoine culturel, sous le thème "Notre souveraineté culturelle, un engagement global et une responsabilité partagée".

Organisée au Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique (CNRPAH), sous la supervision du ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou, cette rencontre verra la participation d'experts en patrimoine et de représentants de plusieurs secteurs qui vont aborder des thématiques liées aux efforts déployés par l'Algérie à l'étranger en vue de défendre le patrimoine culturel et de protéger les biens culturels

du trafic illicite, outre le rôle des médias et de la société civile dans la promotion du patrimoine culturel.

Le festival verra également l'organisation d'une journée d'étude sur l'histoire du caftan algérien à l'ère du renouveau et les mécanismes de sa préservation, outre l'ouverture d'ateliers de formation au profit des étudiants de l'Institut d'archéologie (département de restauration) de l'Université d'Alger II et de l'Ecole nationale supérieure de conservation et de restauration des biens culturels (ENCRBC) de Tipaza.

De son côté, la chercheuse en patrimoine culturel algérien, Pr Aicha Hanafi, a présenté les détails de l'exposition académique devant accompagner l'événement et braquer la lumière sur l'histoire du caftan algérien afin de faire connaître ses différents modèles et accessoires, avec la participation d'artisans spécialisés en broderie, couture et conception issus de 14 wilayas.

A l'issue du festival, les lauréats du concours "Caftan Challenge 2025", seront annoncés, selon les organisateurs.