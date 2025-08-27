Algérie: Lutte contre les feux de forêt - Diminution significative des superficies touchées grâce à l'efficacité des mesures prises

ALGER — Les mesures prises dans le cadre de la campagne nationale de prévention et de lutte contre les feux de forêt, notamment durant les saisons estivales 2024 et 2025, se sont révélées très efficaces puisque les superficies touchées ont diminué de manière significative, et ce, grâce aux efforts déployés en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a fait de la protection du patrimoine forestier une priorité nationale nécessitant la mobilisation de tous les moyens pour une préparation optimale axée sur la proactivité.

Partant de l'amère expérience qu'a connue l'Algérie par le passé en raison des feux de forêt, le président de la République avait insisté sur la nécessité de prendre toutes les mesures proactives nécessaires pour prévenir ce phénomène, notamment à travers l'acquisition de moyens aériens de lutte contre les incendies, le renforcement des équipements de la Protection civile et l'optimisation des dispositifs proactifs et des mécanismes d'intervention rapide.

Dans le cadre de la mise en oeuvre des instructions du président de la République, le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche a axé sa nouvelle stratégie relative au plan national annuel de prévention et de lutte contre les feux de forêts sur la proactivité et la synergie, ce qui a permis à la Direction générale des forêts (DGF) de protéger efficacement le patrimoine forestier.

Dans une déclaration à l'APS, le directeur général des forêts, M. Djamel Touahria, a indiqué que les instructions du président de la République, qui attache une grande importance à la protection du patrimoine forestier, ont donné lieu à la mobilisation de quelque 6.000 agents et d'un grand nombre de véhicules d'intervention rapide dans le cadre de la campagne de lutte contre les feux de forêt, précisant que le recours aux technologies de pointe, notamment les caméras intelligentes et les drones, avait permis de détecter plusieurs départs de feu et d'intervenir à temps.

Le même responsable a également fait savoir que des actions de sensibilisation étaient menées quotidiennement avec la Gendarmerie nationale et la Protection civile tout au long de l'année, avec la stricte application des textes juridiques adoptés afin de préserver le patrimoine forestier, qui est le bien commun de tous les Algériens, rappelant que les peines pouvaient aller jusqu'à 30 ans de prison pour les incendies volontaires, la construction illicite et l'abatage d'arbres.

Pour sa part, le colonel Farouk Achour, cadre supérieur à la Direction générale de la Protection civile, a précisé que le dispositif de lutte contre les feux de forêt était axé sur la proactivité, faisant état de la mobilisation de 505 unités d'intervention, de 65 colonnes mobiles et de 6 détachements régionaux, soit l'équivalent de 15.000 agents mobilisés quotidiennement.

Le dispositif a également été renforcé par des moyens aériens, dont 12 avions bombardiers d'eau affrétés et 6 hélicoptères du Groupement aérien de la Protection civile, auxquels s'ajoutent les moyens aériens mobilisés par l'Armée nationale populaire (ANP), a-t-il indiqué.

Soulignant l'importance de la coordination et de la synergie entre les différents services, notamment l'ANP, la DGF, la Gendarmerie nationale, la Sûreté nationale et les collectivités locales, le colonel Achour a fait savoir que des manoeuvres avaient été organisées sur le terrain en coordination entre les différents services concernés afin d'optimiser la stratégie de prévention et de lutte contre les feux de forêt.