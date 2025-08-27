Algérie: 27e édition de la Semaine nationale du Saint Coran - Belmehdi donne le coup d'envoi du concours éliminatoire

ALGER — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, M. Youcef Belmehdi, a donné, mardi à Alger, par visioconférence, le coup d'envoi du concours éliminatoire national de la 27e édition de la Semaine nationale du Saint Coran, indique un communiqué du ministère.

Ce concours éliminatoire "permettra de sélectionner les dix premiers lauréats de chacune des six catégories du concours coranique, lesquels vont participer à la 27e édition de la Semaine nationale du Saint Coran prévue les 15, 16 et 17 septembre prochain dans la wilaya de Boumerdes", précise le communiqué.

"Ce concours éliminatoire se déroule sous l'encadrement de deux jurys, composés de jurés de concours coraniques internationaux et nationaux, avec la participation des candidats qualifiés des concours de wilayas organisés en juillet à travers les 58 wilayas", note la même source.

Organisée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, la Semaine nationale du Saint Coran, s'inscrit dans le cadre de la célébration du Mawlid Ennabaoui et sera marquée par la tenue d'un colloque scientifique national avec pour thème "l'unité nationale et la cohésion sociale à la lumière des valeurs coraniques", auquel prendront part des chouyoukh de zaouïas, des maîtres de conférences et des imams issus des quatre coins du pays ".