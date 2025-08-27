Algérie: L'ONSC organise une rencontre interactive avec les associations à Ain Oussara

DJELFA — L'Observatoire national de la société civile (ONSC) a tenu, mardi, dans la wilaya déléguée d'Ain Oussara (Djelfa), une rencontre interactive avec les associations locales, inscrite dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer le dialogue et à promouvoir la culture de l'écoute.

Dans son intervention devant les acteurs associatifs réunis à la nouvelle salle de cinéma, la présidente de l'ONSC, Ibtissam Hamlaoui, a souligné que l'objectif de ces consultations menées à travers les différentes wilayas du pays est de recueillir des "propositions" et des "idées novatrices ".

Elle a également annoncé que des délégations de wilaya de l'Observatoire seront installées à partir du mois de décembre prochain. Ces structures auront pour mission d'assurer "la continuité de la formation au profit des associations et d'apporter une vision prospective sur les politiques publiques dans chaque wilaya".

Mme Hamlaoui a, par ailleurs, rappelé l'attention "particulière" accordée par l'Etat aux wilayas déléguées, insistant sur la nécessité d'une dynamique de développement "équilibrée et inclusive".

Elle a affirmé que la société civile constitue "un pilier essentiel pour consolider la cohésion nationale et relever les défis actuels", tout en soulignant que l'interaction positive entre les différents acteurs du terrain traduit la volonté collective de "bâtir une société solidaire, capable d'accompagner toutes les mutations".

La rencontre, à laquelle a pris part le wali de Djelfa, Djahid Mous, a constitué un espace d'échange et de dialogue constructif. Les participants ont exprimé leurs attentes et présenté des propositions concrètes, reflétant leur conscience du rôle de la société civile en tant que force de proposition et acteur du développement.