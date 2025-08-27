Algérie: Oran - Arrestation de 6 individus et saisie de plus de 16 kg de kif traité et de la cocaïne

26 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ORAN — La brigade mobile des Douanes relevant de l'Inspection des sections des douanes d'Oran extérieur a procédé, en coordination avec un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) de la 2e Région militaire, à l'arrestation de six individus et à la saisie de plus de 16 kg de kif traité, ainsi que de 103 grammes de cocaïne, a indiqué, mardi, la même institution dans un communiqué.

La même source a précisé que "dans le cadre des missions de terrain menées par les unités opérationnelles, la brigade mobile des Douanes relevant de l'Inspection des sections des douanes d'Oran extérieur, en coordination avec un détachement de l'ANP de la 2e Région militaire, a mené une opération qualitative ayant permis l'arrestation de six individus et la saisie de 16,475 kg de kif traité, 103 grammes de cocaïne et 45 comprimés de psychotropes de type Pregabalin 300 mg".

L'opération a également permis la saisie d'une somme d'argent de plus de 5,77 millions de dinars ainsi que cinq véhicules touristiques, selon la même source, qui a précisé que les individus arrêtés ont été présentés devant les instances judiciaires compétentes.

Cette opération s'inscrit dans le cadre des missions de protection assurée par les Douanes algériennes, notamment dans la lutte contre toutes formes de trafic, ajoute le communiqué.

