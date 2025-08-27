Algérie: Lancement du vol inaugural de Domestic Airlines - Jalon essentiel pour l'amélioration de la qualité des services

TAMANRASSET — Le secteur des transports a connu, lundi, l'entrée en service de la compagnie aérienne Domestic Airlines, constituant un jalon essentiel pour l'amélioration de la qualité des services fournis aux voyageurs et une programmation plus efficace des vols à travers le territoire national.

Présidant la cérémonie de lancement du vol commercial inaugural de Domestic Airlines sur la ligne régulière Alger-Tamanrasset, le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a affirmé que ce lancement constituait "un jalon essentiel dans le processus de modernisation du secteur, selon une vision globale où le transport aérien domestique devient un levier central au service du citoyen et du renforcement du développement national équilibré".

Pour sa part, le P-DG d'Air Algérie (Société mère), Hamza Benhamouda, a précisé que la nouvelle compagnie s'inscrit dans le cadre d'un plan global permettant de réorganiser le programme des vols à travers les différents aéroports nationaux, et d'améliorer la qualité des services de transport aérien domestique.

Cette compagnie, fruit de l'acquisition, par Air Algérie, de Tassili Airlines (ex-filiale du groupe Sonatrach), contribuera au développement de l'économie nationale et au soutien du commerce et du tourisme intérieurs.

La création de cette compagnie "s'inscrit dans le cadre de la restructuration d'Air Algérie en tant que groupe national de transport aérien, à travers la mise en place de filiales spécialisées dans le transport domestique et international, le catering et les services au sol, ainsi que la maintenance, afin d'améliorer le niveau de performance", a indiqué M. Benhamouda.

Après avoir souligné que le nombre de vols dans les wilayas du Sud avait connu une hausse significative entre 2023 et 2024, dépassant les 4.000 vols à l'aéroport de Tamanrasset, le P-DG d'Air Algérie a relevé que l'entrée en service de la compagnie aérienne domestique permettra de doubler ce chiffre et de réorganiser le transport aérien inter-région, notamment dans le Sud du pays.

De son côté, Karim Bahar, conseiller du directeur général de la compagnie Domestic Airlines, chargé de la communication, a affirmé que son entreprise s'employait, via ses 15 avions, à fournir des services adaptés aux besoins des voyageurs, précisant que les billets seront proposés à des prix abordables, et facilement disponibles en ligne, ce qui facilitera, a-t-il dit, les procédures de réservation et garantira une plus grande flexibilité dans le choix des horaires et des destinations.

La compagnie annoncera prochainement un programme de transport permettant de relier l'ensemble des wilayas du pays, notamment celles du Sud, de manière plus efficace, a-t-il fait savoir.

Le vol commercial inaugural de la compagnie a permis à quelque 210 passagers de rejoindre l'aéroport d'Aguenar Hadj Bey Akhamokh en deux heures et 20 minutes, avec l'espoir de bénéficier de services de qualité répondant à leurs besoins.

Approchés par l'APS, certains passagers ont déclaré que le changement ne se limitait pas seulement à l'identité visuelle des avions, mais concernait également différents indicateurs de qualité du service, créant ainsi une atmosphère empreinte d'optimisme et de satisfaction durant le vol.

Slimane, qui rentrait avec sa famille de vacances passées à Alger, a apprécié l'accueil et la propreté, formant le voeu de voir cette compagnie réaliser un bond qualitatif notamment en termes de respect des horaires des vols.

Il a ajouté que les personnes, comme lui, qui se déplacent fréquemment à la capitale, avaient du mal à trouver des vols à l'heure, soulignant que la présence d'une compagnie spécialisée dans le transport aérien domestique pourrait régler ce problème à l'avenir.

Wissal, une étudiante qui voyage seule de retour de la capitale, a relevé une amélioration des prestations et salué la qualité du service assuré par l'ensemble du personnel de la ligne, indiquant que l'affectation d'avions de grande capacité offre un meilleur confort.

Pour sa part, Lamis, de retour d'une visite familiale à Alger, a observé une grande différence dans les prestations par rapport au passé, appelant à maintenir cet élan dans la durée.

La différence réside dans la disponibilité de toutes les commodités, de la qualité des repas servis et de la capacité de l'appareil qui procure un meilleur confort et offre la possibilité à un plus grand nombre de passagers de voyager sur cette ligne.

Entre les ambitions des pouvoirs publics à développer le réseau du transport aérien intérieur et les aspirations des citoyens à des prestations de qualité à des prix accessibles, les lignes aériennes domestiques constituent une nouvelle étape dans le processus de modernisation du secteur, avec l'engagement de poursuivre les efforts pour multiplier le nombre des vols et répondre aux attentes des voyageurs.