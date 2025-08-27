Algérie: Nâama - Importance majeure accordée à la généralisation du paiement électronique

NAAMA — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid-Ali Zerrouki, a mis l'accent, mardi lors d'une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Nâama, sur l'importance majeure à accorder à la généralisation, la promotion et l'adoption du paiement électronique (e-paiement) et l'utilisation des plateformes numériques par les clients d'Algérie Poste.

Lors de cette visite, à laquelle ont pris part des cadres du ministère, des directeurs centraux des opérateurs publics, ainsi que les autorités locales, le ministre a souligné l'importance accordée à la généralisation des services financiers numériques.

Zerrouki a indiqué que l'atténuation de la pression sur les bureaux de poste, la diminution des déplacements des citoyens et la maîtrise des flux de liquidités passent par l'encouragement de l'utilisation des moyens de paiement électroniques, en particulier avec le lancement prochain de nouveaux services innovants par Algérie Poste.

Parmi ces services figurent le paiement et le retrait d'argent via les distributeurs automatiques, une démarche inscrite dans le processus de modernisation du secteur, a-t-il déclaré.

Le ministre a annoncé l'acquisition de 300 distributeurs automatiques de billets (DAB) qui seront prochainement installés à travers le territoire national.

A titre d'exemple, quatre DAB seront mis en service 24h/24 à Mecheria, et d'autres seront installés dans les communes et les daïras de la wilaya.

Dans une phase ultérieure, 700 DAB supplémentaires dotés de fonctionnalités de paiement et de retrait seront acquis, dans le cadre de la stratégie de généralisation des guichets automatiques dans tous les bureaux d'Algérie Poste.

Zerrouki a, lors de l'inspection des différentes structures relevant de son département, insisté sur la nécessité d'accorder un grand intérêt à la qualité des services offerts et sur l'amélioration de l'orientation et de l'accueil du client et d'être à l'écoute des doléances des citoyens, de répondre à leurs attentes et de hisser le niveau de la pris en charge dans ce service vital.

Après avoir reçu une présentation sur l'état d'avancement des projets de raccordement et d'extension du réseau de fibre optique ainsi que du réseau Internet fixe dans la wilaya, le ministre a indiqué que la collectivité locale présente des indicateurs acceptables en matière de capacité disponible. Toutefois, le taux d'abonnement à cette technologie, comparé au nombre total d'abonnés à l'Internet fixe, demeure en deçà du niveau souhaité, ce qui nécessite de renforcer les efforts de sensibilisation et de communication avec les citoyens pour leur faire connaître les avantages de la fibre optique et les offres proposées par l'entreprise.

Il a également souligné l'importance d'accélérer la modernisation du réseau en cuivre, dans le cadre du plan d'action du secteur, qui vise la généralisation du raccordement à la fibre optique à l'échelle nationale d'ici 2027.

Concernant la couverture du réseau de téléphonie mobile, le ministre a réaffirmé la priorité absolue accordée par le secteur au respect strict par les opérateurs des normes du cahier des charges et des conditions des licences d'exploitation, notamment en ce qui concerne l'obligation de couverture.

Il a appelé ces opérateurs à corriger les insuffisances constatées et à s'engager à assurer une couverture, en particulier au niveau des axes routiers, qui représentent des artères vitales pour la mobilité et l'activité économique. Ce dossier fait l'objet d'un suivi rigoureux et régulier par le ministère et par l'Autorité de régulation de la poste et des communications électroniques.

Le ministre a également souligné la nécessité d'accélérer la mise en oeuvre du programme de service global dont a bénéficié la wilaya, afin de permettre aux habitants des zones concernées de profiter des technologies de l'information et de la communication, et d'étendre la couverture téléphonique dans les zones reculées, ainsi que le long de la bande frontalière ouest de la wilaya.

Le ministre a entamé sa visite par l'inspection de la Recette principale, récemment réhabilitée, où il a reçu des présentations sur les indicateurs du secteur de la poste et des télécommunications dans la wilaya, les projets en cours et ceux à venir.

A Nâama, il a visité l'agence commerciale de l'opérateur Mobilis, où le directeur régional a exposé le plan d'action mis en oeuvre pour l'extension et l'amélioration de la couverture, la situation actuelle du réseau et des objectifs visés.

A Mecheria, le ministre a inspecté l'agence commerciale d'Algérie Télécom rénovée, ainsi que celles des opérateurs Djezzy (Optimum Télécom Algérie) et Ooredoo (Wataniya Télécom Algérie), insistant sur l'importance de la qualité d'accueil et de la relation client.

Enfin, à Aïn Sefra, M. Zerrouki a visité un bureau de poste modernisé, saluant les efforts pour améliorer les conditions de travail du personnel et pour rapprocher les services d'Algérie Poste de ses clients.