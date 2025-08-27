Congo-Kinshasa: Les causes du retard dans la mise en oeuvre du projet Metrokin

De l'avis de nombreux experts, le train urbain constitue l'un des moyens efficaces et durables ; car il permet le transport de masse dans les grandes métropoles, à l'instar de la ville de Kinshasa.

C'est ainsi que le gouvernement congolais a initié un projet dénommé Metrokin, dont la première phase va aller de la gare centrale à l'aéroport de N'djili. Elle prévoit, selon les études menées, de transporter au quotidien 520. 000 personnes.

Et à ce jour, face aux embouteillages récurrents que connaît la ville de Kinshasa, le projet Metrokin paraît comme l'une des solutions préconisées pour résoudre le problème de mobilité dans la capitale.

D'après le directeur général de ce projet, toutes les études de faisabilité ont été déjà achevées et le financement déjà prêt. Cependant, il se pose encore certains défis à relever par la mise en oeuvre de ce projet.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il cite notamment la libération des emprises sur la ligne ferroviaire allant de la gare centrale à l'aéroport de N'djili et aussi un accompagnement tacite de l'hôtel de ville et du gouvernement dans la mise en oeuvre de ce projet.

Toujours selon le directeur général de ce projet, il y a nécessité de signer un contrat d'interface entre Metrokin, l'Office national des transports (ONATRA), qui est partenaire de projet, et l'Office des voies aériennes (RVA) avant la matérialisation de ce projet.