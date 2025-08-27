Congo-Kinshasa: Semaine mondiale de l'allaitement maternel - Un appel à l'action collective

Du 22 au 28 août 2025, la RDC célèbre la Semaine mondiale de l'allaitement maternel sous le thème : « Prioriser l'allaitement, créer des systèmes de soutien durable ». Dans un pays confronté à des défis nutritionnels majeurs -- retard de croissance, insécurité alimentaire chronique -- cette campagne revêt une importance capitale.

Cette célébration intervient dans un contexte des défis nutritionnels majeurs, notamment le retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans, l'insécurité alimentaire chronique et autres.

Pour des nombreux experts, l'allaitement maternel joue un rôle crucial dans la promotion de la santé du bien-être de la mère et de l'enfant. Comment promouvoir l'allaitement maternel comme pilier de la santé infantile et de la résilience climatique ?

Jody Daniel Nkashama en discute avec Madame Marie Ludvine Mbala, spécialiste en nutrition à l'Unicef et Damien Sabuni, Chef de Division de la Communication au Programme National de Nutrition (PRONANUT).