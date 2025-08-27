Congo-Kinshasa: Semaine mondiale de l'allaitement maternel - Un appel à l'action collective

26 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Du 22 au 28 août 2025, la RDC célèbre la Semaine mondiale de l'allaitement maternel sous le thème : « Prioriser l'allaitement, créer des systèmes de soutien durable ». Dans un pays confronté à des défis nutritionnels majeurs -- retard de croissance, insécurité alimentaire chronique -- cette campagne revêt une importance capitale.

Cette célébration intervient dans un contexte des défis nutritionnels majeurs, notamment le retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans, l'insécurité alimentaire chronique et autres.

Pour des nombreux experts, l'allaitement maternel joue un rôle crucial dans la promotion de la santé du bien-être de la mère et de l'enfant. Comment promouvoir l'allaitement maternel comme pilier de la santé infantile et de la résilience climatique ?

Jody Daniel Nkashama en discute avec Madame Marie Ludvine Mbala, spécialiste en nutrition à l'Unicef et Damien Sabuni, Chef de Division de la Communication au Programme National de Nutrition (PRONANUT).

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.