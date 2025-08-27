Cote d'Ivoire: Abobo/Le siège de la CAPH-CI cambriolé - Appel à la solidarité pour les personnes handicapées

La Coordination des Associations de Personnes Handicapées de Côte d'Ivoire (CAPH-CI) a subi un grave revers. Dans la nuit du 25 au 26 août, son siège, situé à Abobo Sogefiha, a été la cible d'un cambriolage, occasionnant d'importants dégâts matériels.

Selon la Direction exécutive, des individus non identifiés se sont introduits par effraction dans les locaux, forçant plusieurs portes et emportant du matériel informatique, dont des ordinateurs et divers équipements essentiels au fonctionnement de la structure.

Une plainte a immédiatement été déposée, et une enquête a été ouverte par les services de police afin d'identifier et d'interpeller les auteurs de cet acte criminel.

Ce cambriolage intervient alors que la CAPH-CI fait face à de nombreux défis. L'organisation, qui défend et promeut les droits des personnes handicapées en Côte d'Ivoire, avait récemment lancé des appels à soutien pour la réhabilitation de ses locaux et la distribution de kits scolaires destinés à des milliers d'enfants handicapés et d'enfants de parents handicapés.

La Direction exécutive a tenu à rassurer ses membres et partenaires : des mesures seront prises pour renforcer la sécurité du site et assurer la continuité des activités. Elle a également invité les populations à signaler tout comportement suspect aux autorités compétentes.

Cet incident tragique met en lumière la vulnérabilité des structures associatives dédiées aux personnes handicapées et rappelle l'urgence d'un accompagnement accru de l'État, des collectivités et des partenaires sociaux pour permettre à la CAPH-CI de poursuivre sa mission auprès des plus fragiles.