Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - Quand la jeunesse ivoirienne choisit le dialogue plutôt que la division

Plus d'un millier de jeunes, issus de diverses confessions religieuses, se sont retrouvés à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix le 22 août 2025, à Yamoussoukro, pour le « Déjeuner de la paix ». L'information émane du service de communication des organisateurs.

L'initiative, baptisée « Déjeuner de la paix », a été organisée par la Fondation Veni Creator en partenariat avec le Sahel peace initiative (Spi), dans le cadre des Journées nationales de la jeunesse.

Dans une atmosphère empreinte de fraternité, les participants ont échangé autour du thème : « Frères en humanité, bâtissons la paix par le dialogue ».

Pour Didier Bassimbo, directeur général de la Fondation Veni Creator, cet instant symbolisait un choix décisif. « La paix n'est pas seulement une signature de traité, c'est un comportement, une manière d'être et un engagement quotidien », a-t-il déclaré. Avant d'inviter les jeunes à rejeter les discours de haine, à investir dans l'éducation à la paix et s'unir pour combattre toutes les formes de violence.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, Alphonse Krekoum, vice-président de la communauté Sant'Egidio, a rappelé que les causes profondes de la violence demeurent la pauvreté et la corruption. « Tant que ces maux subsisteront, la paix sera fragile. C'est pourquoi chaque pas vers la justice sociale est aussi un pas vers la paix », a-t-il affirmé.

Dans son intervention, l'imam Kouyaté, de la mosquée Nana de Yamoussoukro, a lancé un message clair à l'approche des élections : « La jeunesse doit rester vigilante face aux manipulations politiques. L'avenir du pays vous appartient, imposez la paix par vos actes. »

Au-delà des discours, cette rencontre a montré qu'un dialogue sincère entre jeunes de confessions différentes est possible et porteur d'espérance. À Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, ce rassemblement est celui d'une génération décidée à construire une nation où le vivre-ensemble prime sur les divisions.