Cote d'Ivoire: Présidentielle d'octobre 2025 - Pauline Papoin Koffi s'engage sous le signe de l'intégrité, la justice, la solidarité et la responsabilité

26 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

La Commission Électorale Indépendante (Cei) a enregistré, ce mardi 26 août 2025 à son siège d'Abidjan Cocody, Les II Plateaux, le dossier de candidature de Pauline Papoin Koffi à l'élection présidentielle prévue pour le 25 octobre prochain. Cheffe d'entreprise et figure active de la vie associative, elle est également présidente de la fondation qui porte son nom, engagée pour des valeurs durables. Désormais, elle se lance dans l'arène politique avec pour ambition de briguer la magistrature suprême, sous réserve de la validation de son dossier par le Conseil constitutionnel.

À l'issue du dépôt de candidature, Pauline Papoin Koffi a expliqué les raisons de son engagement. « Ma décision n'est pas le fruit d'une ambition personnelle, mais la volonté sincère de porter les aspirations d'un peuple qui désire la paix, la justice et le progrès partagé. Pour moi, gouverner, c'est avant tout servir. Servir en réformant nos institutions pour plus de justice et de transparence. Servir en améliorant les conditions de vie de chaque citoyen », a-t-elle déclaré.

Candidate indépendante, elle affirme vouloir « servir en construisant un véritable progrès », en s'appuyant sur « des valeurs morales » qui l'ont toujours guidée : intégrité, justice, solidarité et responsabilité. « Ma vision est claire : une Côte d'Ivoire où chaque citoyen est respecté et protégé, une Côte d'Ivoire où la jeunesse trouve de véritables opportunités d'avenir », a-t-elle ajouté.

Pauline Papoin Koffi entend également mettre l'accent sur la place des femmes dans le développement. " Je veux une Côte d'Ivoire où la femme, pilier des familles, est reconnue comme actrice majeure du développement. Une nation où la vérité et la transparence guident l'action publique. Un pays où la solidarité entre les régions, les ethnies et les générations nous rend plus forts et plus unis. Une Côte d'Ivoire où l'intégrité et la justice sociale deviennent la norme ", souligne-t-elle.

La candidate indépendante a conclu en plaçant sa candidature "sous le signe de l'espérance, de la confiance et de la prospérité ". Et de conclure: " Je suis convaincue que rien n'est impossible pour les filles et les fils unis "

