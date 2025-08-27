Cote d'Ivoire: Présidentielle d'octobre - Vincent Toh Bi se lance dans la course

L'ancien préfet d'Abidjan, Vincent Toh Bi, a déposé ce mardi 26 août 2025, son dossier de candidature à l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. La Commission électorale indépendante (Cei), sise à Cocody II-Plateaux, a reçu l'ensemble des pièces requises conformément aux dispositions légales et constitutionnelles.

S'adressant à la presse, le candidat a déclaré : « Nous avons transmis tous les documents exigés et reçu la confirmation que notre dossier est complet. Il sera désormais examiné par la Cei, puis par le Conseil constitutionnel ».

Sur le processus de parrainage, Vincent Toh Bi a précisé : « Nous avons identifié cinq points qui peuvent compliquer le parrainage. Mais nous avons dépassé les exigences légales en mobilisant davantage de régions et d'acteurs. Notre engagement est clair : participer à la vie démocratique du pays dans le respect des règles et pour préserver la paix ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a ajouté : « En tant que candidat, nous respectons la loi et suivons ses prescriptions. Quand le peuple nous accordera sa confiance, certaines dispositions pourront évoluer. Pour l'instant, nous restons dans la course, déterminés à faire progresser la Côte d'Ivoire dans un climat de consensus et de compromis. Nos interventions à venir mettront en lumière les défis que le pays pourrait rencontrer, notamment en matière de parrainage ».

Notons que la Cei a également reçu, la veille, le lundi 25 août 2025, le dossier de candidature d'Assalé Tiémoko Antoine pour la même élection.