Cote d'Ivoire: Premier Centre national de données - Les Etats-Unis appuient le pays à hauteur de 39,6 milliards de Fcfa

Dans un communiqué publié le 26 août 2025, l'Ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a annoncé que la Banque d'Import-Export des États-Unis (EXIM Bank) a approuvé un financement de 66 millions de dollars (39,6 milliards FCFA) destiné à soutenir la construction du Centre national de données de Côte d'Ivoire, sous l'égide du ministère de la Transition numérique et de la Digitalisation. Cette annonce intervient à l'occasion des rencontres du ministre ivoirien, de la Transition numérique et de la Digitalisation, Ibrahim Kalil Konaté, à Washington, D.C., soulignant ainsi l'importance de ce partenariat stratégique.

« Le projet sera mis en œuvre par Cybastion Institute of Technology, LLC, une entreprise basée à Washington, D.C., en partenariat avec des fournisseurs américains de technologies de premier plan », peut-on lire dans le communiqué. La représentation diplomatique américaine indique également dans son communiqué que « ce centre de données sera le premier du genre appuyé par EXIM Bank en Afrique subsaharienne, illustrant ainsi le rôle moteur des États-Unis dans le déploiement d'infrastructures numériques fiables, de haute qualité et sécurisées ».

Avec ce financement, il s'agit du deuxième projet approuvé ce mois-ci par EXIM Bank en Côte d'Ivoire. Ce, après le vote par le Conseil d'administration le 14 août, l'octroi de 47 millions de dollars (28,2 milliards FCFA) pour la numérisation du ministère du Commerce et de l'Industrie. « Ensemble, ces projets témoignent de l'engagement durable des États-Unis en faveur de la transformation numérique de la Côte d'Ivoire, de la transparence et de l'efficacité, tout en consolidant les liens commerciaux entre les deux pays », souligne le communiqué.

« Ce deuxième projet financé par EXIM Bank illustre la dynamique de notre partenariat. En soutenant la souveraineté numérique de la Côte d'Ivoire, nous posons les bases d'une coopération future porteuse de prospérité partagée pour nos deux nations », a déclaré l'Ambassadrice des États-Unis, Jessica Davis Ba.

