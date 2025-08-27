Guinée Bissau: Après Bafata et Gabu, le président du GOHA international triomphalement accueilli à Mansoa et Farim

26 Août 2025
Aminata.com (Conakry)

Comme annoncé précédemment, Chérif Mohamed Abdallah Haïdara, président du groupe organisé des hommes d'affaires (GOHA international) a entamé la semaine dernière une tournée de sensibilisation des opérateurs économiques en Guinée Bissau.

Après Bafata et Gabu, ce sont les opérateurs économiques basés à Mansoa et Farim qui ont reçu le patron du GOHA international ce lundi 25 août 2025.

Dans sa tournée Chérif Mohamed Abdallah Haïdara sensibilise les opérateurs économiques sur la formalisation du secteur informel, la mise en relation avec des entreprises au niveau international, et sur la notion de l'assurance.

Partout, l'homme d'affaires a été triomphalement accueilli par ses paires, les autorités et les populations locales.

Cette tournée de sensibilisation va se poursuivre dans plusieurs villes de la Guinée Bissau. Après ce pays lusophone, Monsieur Chérif va faire le même exercice en République de Gambie.

