Guinée: Le BGDA annonce le paiement des droits d'auteurs pour l'exercice 2023-2024

Ce mardi 26 août 2025, le Bureau Guinéen du Droit d'Auteur (BGDA) a animé une conférence de presse sous le thème << Paiement des droits d'auteurs: - Le droit d'exécution publique (2024); - Le droit de déambulation sonore (2024). Et le droit des Tonalités d'attente téléphoniques pour la période alliant du troisième trimestre 2023 au quatrième trimestre 2024 >>, à la maison de la presse de Guinée.

Moussa Fofana, directeur général du BGDA a fait savoir que désormais les auteurs sont payés par virement bancaire de principe.

<< Pratiquement, les droits étaient répartis physiquement à Conakry et à l'intérieur du pays. Les auteurs venaient prendre les dûs au BGDA, ils étaient payés en cache, et que le BGDA se déportait dans les régions, dans les préfectures pour aller payer les auteurs qui ne sont pas à Conakry. Ce système nous paraît très classique, et nous avons voulu primer avec la volonté de l'État de redistribution et de recevabilité en terme de transparence. Ce qui nous amène à convoqué un paiement avec pour principe zéro cache. L'ensemble des droits perçus au Bureau Guinéen des Droits d'Auteurs sont payés aux auteurs donc par virement bancaire de principe, et à défaut par les plate-formes digitales donc, les mobiles moneys, orange, soutra et kulu >>, a fait savoir le directeur du BGDA.

À noter que sont concernés par cette opération les catégories suivantes: Le Droit d'Exécution Publique (DEP) pour l'année 2024; Le Droit des Déambulations Sonores pour l'année 2024; Le Droit des Tonalités d'Attente Téléphoniques pour la période allant du troisième trimestre 2023 au quatrième trimestre 2024, selon le BGDA.

Et la liste provisoire des bénéficiaires, établie selon les déclarations et les exploitations recensées, est disponible au siège du BGDA, sur la page Facebook officielle de l'institution, ainsi que sur les canaux numériques dédiés.

Toujours selon le BGDA, le paiement des droits a débuté le 18 avril dernier.