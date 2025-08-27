Sénégal: Inondations à Diourbel - Un homme noyé dans les eaux

Les eaux de pluie ont causé un dégat à Diourbel avec le décés par noyade d'une personne ce mardi. L'incident a eu lieu aux environs de 11h 30. Il s'agit d'un homme âgé de plus de 45 ans. Le corps sans vie a découvert et repêché par des conducteurs de moto Jakarta dans les eaux de pluies situées derrière le Centre départemental d'éducation populaire et sportive (Cdeps) Diourbel.

Aprés le repêchage du corps sans vie, les jeunes ont fait appel aux Sapeurs-Pompiers. Les éléments de la 22ᵉ compagnie d'incendie et de secours de Diourbel ont ensuite deposé le coprs sans vie à la morgue du Centre hospitalier Hendrich Lübcké de Diourbel. La victime s'appelle Ousseynou Ndiaye. Il était un ancien vendeur à la pharmacie Mouminine.

Ce cas noyade pose le problème de sécurité des eaux de pluies dans la commune de Diourbel. Elles ont été à l'origine du décès d'un talibé en juin 2025.