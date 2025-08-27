Sénégal: Inondations à Diourbel - Un homme noyé dans les eaux

26 Août 2025
Sud Quotidien (Dakar)
Par Le Soleil

Les eaux de pluie ont causé un dégat à Diourbel avec le décés par noyade d'une personne ce mardi. L'incident a eu lieu aux environs de 11h 30. Il s'agit d'un homme âgé de plus de 45 ans. Le corps sans vie a découvert et repêché par des conducteurs de moto Jakarta dans les eaux de pluies situées derrière le Centre départemental d'éducation populaire et sportive (Cdeps) Diourbel.

Aprés le repêchage du corps sans vie, les jeunes ont fait appel aux Sapeurs-Pompiers. Les éléments de la 22ᵉ compagnie d'incendie et de secours de Diourbel ont ensuite deposé le coprs sans vie à la morgue du Centre hospitalier Hendrich Lübcké de Diourbel. La victime s'appelle Ousseynou Ndiaye. Il était un ancien vendeur à la pharmacie Mouminine.

Ce cas noyade pose le problème de sécurité des eaux de pluies dans la commune de Diourbel. Elles ont été à l'origine du décès d'un talibé en juin 2025.

Lire l'article original sur Sud Quotidien.

Tagged:
Copyright © 2025 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.