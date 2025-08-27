Sénégal: À Matam, le fleuve Sénégal franchit le seuil d'alerte

Le niveau du fleuve Sénégal a franchi ce mardi matin la cote d'alerte à Matam, atteignant 8,01 mètres, selon l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (Omvs).

Face à cette hausse jugée préoccupante, l'organisation a placé Matam et Toufoundé Civé en vigilance orange.

L'Omvs alerte sur le risque de débordements en cas de nouvelles pluies, rappelant que les populations doivent « prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire face à d'éventuelles inondations ».

À Bakel, la cote est proche du seuil critique avec 9,94 mètres, mais la tendance est à la baisse. À Kayes, la situation reste stable et sous contrôle (6,04 mètres pour un seuil d'alerte fixé à 8 mètres).

Ces variations sont le résultat d'une forte pluviométrie enregistrée dans la vallée depuis début août, couplée aux apports des affluents non contrôlés. En amont, le barrage de Manantali continue à stocker l'eau et à réduire l'onde de crue du Bafing.

Le plan d'alerte de l'Omvs, couvrant l'ensemble du bassin, prévoit des cartes des zones inondables et un dispositif de diffusion des alertes associant autorités et comités de lutte contre les inondations.