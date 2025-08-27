Tunisie: Le chef de la diplomatie à Jeddah - Une série de rencontres pour raffermir les relations avec les pays frères et amis

Mohamed Ali Nafti a, en marge de la réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OCI, tenu plusieurs réunions avec ses homologues algérien, égyptien, koweïtien et irakien.

Des réunions qui ont permis de passer en revue les avancées en matière de coopération bilatérale et de préparer les prochaines étapes d'échange, notamment la tenue des commissions mixtes.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger a tenu, en marge de sa participation aux travaux de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, qui a été organisée hier à Jeddah, des rencontres avec ses homologues des pays arabes et islamiques.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans ce cadre, il a eu, d'après un communiqué du département, un entretien avec Ahmed Attaf, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines de la République algérienne démocratique et populaire, au cours duquel ils ont examiné les prochaines échéances bilatérales, qui porteront sur le développement des dossiers de coopération économique et commerciale ainsi que dans le domaine énergétique entre les deux pays.

Le chef de la diplomatie a également souligné l'importance de renforcer les consultations bilatérales sur les questions régionales, africaines, arabes, islamiques et méditerranéennes, ainsi que sur les récents développements en cours dans la région.

Lors de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, de le Migration et des Égyptiens à l'étranger, Badr Abdelatty, l'accent a été mis sur la nécessité de réunir les conditions favorables à la réussite de la Haute commission mixte tuniso-égyptienne, qui se tiendra au Caire au début de la première semaine du mois de septembre.

Au cours de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères du Koweït, Abdallah Yahya, les deux parties se sont félicitées du renforcement constant des relations de fraternité et de partenariat entre la Tunisie et le Koweït, qui se sont traduites par les résultats obtenus lors de la réunion de la Commission mixte tuniso-koweïtienne, tenue à Tunis en novembre 2024, dans divers domaines : sécurité, économie, finances, énergie, tourisme, culture, éducation et enseignement.

Les deux ministres ont convenu de préparer soigneusement la prochaine session de la Commission mixte tuniso-koweïtienne, prévue au Koweït, de manière à permettre une évolution qualitative de la coopération et du partenariat établis depuis des décennies entre les deux pays frères. Ils ont également examiné un ensemble de défis sécuritaires et économiques actuels, ainsi que les moyens diplomatiques les plus appropriés pour y faire face, dans le respect des intérêts des deux pays et des deux peuples frères.

La rencontre du chef de la diplomatie avec Fouad Hussein, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Irak, a constitué, quant à elle, une occasion de réaffirmer la volonté des deux pays de poursuivre la mise en oeuvre des accords conclus entre les responsables des deux parties, en vue d'intensifier la coopération commerciale, économique, financière et énergétique, en plus du développerment, du flux touristique et du renforcement des échanges culturels entre les deux pays.