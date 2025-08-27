Tunisie: Restaurée après des siècles, la mosquée Al Maazouzine retrouve son éclat à Djerba

La mosquée Al Maazouzine (Ben Maazouz), située à Mezraia à Djerba, a été officiellement restaurée après deux semaines de travaux intensifs. La cérémonie de clôture a réuni les acteurs de cette initiative, qui allie savoir-faire académique et engagement associatif.

Les travaux ont mobilisé ingénieurs et étudiants en architecture, dans le cadre d'un partenariat efficace entre l'Association pour la préservation de l'île de Djerba, l'Institut national du patrimoine et l'Association des architectes.

Datant du Ve siècle de l'Hégire, la mosquée Al Maazouzine est l'une des mosquées ibadites classées parmi les mosquées « Ghaba », jouant un rôle éducatif, religieux et juridique. Elle comprend une petite salle de prière, un logement pour les étudiants, une cuisine et un puits. Selon Radhia Hamzi, responsable de la restauration, le monument avait souffert du temps et de dégradations humaines, telles que des fouilles à la recherche de trésors et le vol de pierres, rendant indispensable une intervention de restauration.

« Cette restauration permet de protéger le monument et de redonner vie à son architecture traditionnelle », souligne Radhia Hamzi. Les travaux ont été réalisés selon des standards techniques élevés, avec des matériaux locaux et traditionnels, et des techniques de pointe.

Mouldi Chebbi, architecte et ancien directeur de l'École nationale d'architecture, superviseur de l'opération, a précisé qu'il s'agissait de la quatrième restauration du genre sur l'île, combinant théorie et pratique pour les étudiants tout en contribuant à la préservation du patrimoine architectural unique de Djerba.

Le projet a impliqué 50 étudiants dans un effort collectif et participatif, avec la contribution d'ingénieurs et de mécènes locaux, redonnant à la mosquée son éclat et affirmant le rôle de Djerba comme modèle de durabilité et de préservation du patrimoine