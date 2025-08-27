Tunisie: Pourquoi - Les cours particuliers

26 Août 2025
La Presse (Tunis)
Par Taoufik Belhaouane

La rentrée scolaire et universitaire n'est pas encore entamée que les cours particuliers ont déjà commencé, notamment pour les disciplines scientifiques. Et les «honoraires» font hérisser les cheveux. C'est à prendre ou à laisser, il n'y a pas de choix.

Les parents sont pris en otage et n'ont pas d'autres solutions.

Qu'on prenne des cours particuliers pour les grandes classes dans des domaines pointus, cela se comprend. Mais que cela se passe pour les premières années du primaire, franchement on ne comprend pas.

Mais tant qu'il y aura des gens qui se saignent aux quatre veines pour payer, ce sera toujours ainsi.

