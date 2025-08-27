Egypte: Fadl Shaker bientôt en concert en Égypte ? Son management précise

26 Août 2025
La Presse (Tunis)

L'équipe de management du chanteur libanais Fadl Shaker a démenti, mardi, les rumeurs concernant la tenue d'un concert en Égypte, affirmant qu'aucune représentation n'est programmée à ce jour, ni en Égypte ni ailleurs dans le monde.

Dans un communiqué, son manager Iyad Al-Naqib a précisé que toute annonce officielle relative à un concert ne pourra émaner que des comptes officiels de l'artiste et de la société "Benchmark", seule habilitée à organiser son retour sur scène.

Il a également appelé le public à la vigilance face aux annonces trompeuses circulant sur les réseaux sociaux.

Ces précisions interviennent après la diffusion d'informations selon lesquelles un accord préliminaire aurait été conclu pour un concert à grande échelle dans la zone des Pyramides, sans qu'aucune date officielle n'ait été arrêtée.

Par ailleurs, l'artiste a publié lundi soir son nouveau titre « Sahak Al-Shawq » sur sa chaîne YouTube officielle. La chanson a suscité un fort engouement dès les premières heures de sa sortie, enregistrant un large succès auprès de ses fans.

Lire l'article original sur La Presse.

