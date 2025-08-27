Tunisie: Les avoirs nets en devises reculent à 24,7 milliards de dinars

Les avoirs nets en devises ont atteint 24,7 milliards de dinars à la date du 26 août 2025, soit l'équivalent de 107 jours d'importation. Ils ont enregistré une baisse de 1,6 % en pourcentage, et de 412,1 millions de dinars (MD) en valeur, par rapport à la même date en 2024, selon les indicateurs monétaires et financiers publiés mardi par la Banque Centrale de Tunisie (BCT).

À titre de comparaison, les avoirs nets en devises s'élevaient à 25,1 milliards de dinars (soit 114 jours d'importation) à la même date en 2024.

Par ailleurs, les indicateurs quotidiens de l'Institut d'émission révèlent une hausse des revenus du travail cumulés de 427,6 MD à la date du 20 août 2025, passant de 5,07 milliards de dinars en 2024 à 5,5 milliards de dinars en 2025, soit une progression d'environ 8,5 %.

S'agissant des recettes touristiques, elles ont enregistré une hausse de 409,6 MD à la même date, pour atteindre 5,07 milliards de dinars en 2025, contre 4,6 milliards de dinars en 2024.

Quant au service de la dette extérieure cumulée, il a diminué de 652,2 MD au 20 août 2025, passant de 10 milliards de dinars en 2024 à 9,3 milliards de dinars un an plus tard.

Le volume des transactions interbancaires a, lui aussi, progressé : il s'est établi à 2,8 milliards de dinars le 26 août 2025, contre 2,2 milliards de dinars à la même date de l'année précédente, soit une hausse de 620,7 MD.

Enfin, les billets et monnaies en circulation ont atteint 25,9 milliards de dinars au 25 août 2025, contre 22,6 milliards de dinars à la même date en 2024, enregistrant ainsi une augmentation de 3,3 milliards de dinars, soit +13,6 %.