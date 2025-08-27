Tunisie: EST - Une victoire en trois matchs disputés - Monter au créneau...

A moins d'un mois de la première sortie en Ligue des champions, l'Espérance de Tunis, qui a retrouvé le chemin de la victoire lors de sa dernière sortie en championnat, a intérêt à préserver cette dynamique au risque de rendre la pression encore plus pesante sur l'entraîneur et les joueurs.

Le champion de Tunisie en titre a connu un début de saison plutôt cabossé : deux matchs nuls avant de trouver enfin le chemin du succès en allant remporter une écrasante victoire à Kairouan sur le score sans appel (4-0).

En match d'ouverture du championnat disputé à Gabès et alors qu'ils menaient en long et en large, les "Sang et Or" ont échoué à s'imposer face à un adversaire qui n'a pas fait la préparation d'intersaison qu'il faut.

Lors du match suivant à Radès face aux Monastiriens, les Espérantistes ont échoué à préserver l'avantage accordé par Abdramane Konaté après vingt minutes de jeu. Un match nul au goût d'une défaite, étant donné que les "Sang et Or" n'avaient pas su exploiter leurs moments forts du match.

Et même s'ils ont rectifié le tir la semaine dernière en allant remporter une écrasante victoire à Kairouan contre un adversaire qui vient de retrouver la Ligue 1 et qui, de ce fait, n'a pas encore retrouvé ses repères en première division, Maher Kanzari et ses joueurs ne sont pas encore à l'abri des critiques et la pression pesante d'un public qui ne demande qu'à être convaincu par la prestation de son équipe fanion.

La vitesse de croisière...

La victoire remportée à Kairouan est venue à point nommé pour Maher Kanzari en particulier. Avec les semi-échecs des deux premiers matchs du championnat, les voix de ses détracteurs se sont levées de nouveau pour exiger son limogeage. On a même laissé entendre sur les réseaux sociaux que la match de la JSK devait être son dernier en cas d'échec.

Ceci dit, le large succès ramené de Kairouan offre une bouffée d'oxygène pour le coach "sang et or" appelé à faire monter son équipe au créneau lors des prochaines sorties du championnat en créant une dynamique de victoires, à commencer par la rencontre d'après-demain à Radès contre l'ASS.

Une vitesse de croisière à trouver en championnat avant la première sortie en Ligue des champions, prévue entre les 19 et 21 septembre prochain en déplacement chez l'Association sportive des forces armées nigérianes en match comptant pour le 1er tour préliminaire.

Belaïli, Ogbelu et Sasse : les incontournables !

Et pour faire retrouver à son équipe la dynamique tant souhaitée des victoires, Maher Kanzari peut toujours compter sur trois joueurs qui, si on se réfère aux trois premières sorties du championnat, constituent les dynamos de l'équipe, les incontournables de son dispositif de jeu.

Il y a d'abord le revenant Yan Sasse, buteur contre la JSK, mais aussi l'incontournable Youssef Belaïli qui, même s'il n'est pas encore à 100% de sa condition physique, apporte un visage complètement différent au jeu offensif. Ceci dit, il est temps de régler une fois pour toutes la question de la prolongation de son contrat au même titre qu' Onuche Ogbelu.

Aux côtés de ce trio incontournable, les autres joueurs qui constituent l'ossature de l'équipe, à l'instar de Chiheb Jebali, Abdramane Konaté et encore plus Achref Jabri, sont appelés, désormais, à fonctionner en mode conquérants, d'abord en championnat, puis en Ligue des champions.