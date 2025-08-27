Tunisie/Algérie: Transferts - Kouceila 'sang et or' pour quatre ans

L'Espérance de Tunis a officialisé, hier, l'arrivée de l'ailier droit algérien, Kouceila Boualia, qui a paraphé un bail de quatre ans.

L'effectif "sang et or" compte désormais dans ses rangs trois joueurs algériens. L'Espérance de Tunis a, en effet, officialisé hier l'arrivée de l'ailier droit algérien, Kouceila Boualia, qui a paraphé un bail de quatre ans. Il rejoint, ainsi, ses compatriotes, Youssef Belaïli et Mohamed Amine Tougaï.

Zinedine Kada prêté à la JSK

De son côté, l'avant-centre, Zinedine Kada, est prêté pour une saison à la Jeunesse Sportive Kairouanaise. A 20 ans, le jeune attaquant aspire à bénéficier d'un temps de jeu régulier au sein de la formation aghlabide.

Trois recrues à l'USBG

L'Union sportive de Ben Guerdane est également active sur le marché des transferts. La formation sudiste s'est offert les services de l'attaquant Najd Dabbabi et du défenseur Mounir Jelassi, prêtés pour une saison par le Stade Tunisien. Quant à l'ancien milieu de terrain de l'Olympique Sidi Bouzid, Wael Salhi, il a signé un contrat de trois ans au profit de l'USBG.