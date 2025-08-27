Tunisie/Algérie: Transferts - Kouceila 'sang et or' pour quatre ans

26 Août 2025
La Presse (Tunis)
Par Walid Nalouti

L'Espérance de Tunis a officialisé, hier, l'arrivée de l'ailier droit algérien, Kouceila Boualia, qui a paraphé un bail de quatre ans.

L'effectif "sang et or" compte désormais dans ses rangs trois joueurs algériens. L'Espérance de Tunis a, en effet, officialisé hier l'arrivée de l'ailier droit algérien, Kouceila Boualia, qui a paraphé un bail de quatre ans. Il rejoint, ainsi, ses compatriotes, Youssef Belaïli et Mohamed Amine Tougaï.

Zinedine Kada prêté à la JSK

De son côté, l'avant-centre, Zinedine Kada, est prêté pour une saison à la Jeunesse Sportive Kairouanaise. A 20 ans, le jeune attaquant aspire à bénéficier d'un temps de jeu régulier au sein de la formation aghlabide.

Trois recrues à l'USBG

L'Union sportive de Ben Guerdane est également active sur le marché des transferts. La formation sudiste s'est offert les services de l'attaquant Najd Dabbabi et du défenseur Mounir Jelassi, prêtés pour une saison par le Stade Tunisien. Quant à l'ancien milieu de terrain de l'Olympique Sidi Bouzid, Wael Salhi, il a signé un contrat de trois ans au profit de l'USBG.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.