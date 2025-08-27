Congo-Brazzaville: Loisirs - L'AJMC met à la disposition des enfants un parc d'attraction

26 Août 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Hervé Brice Mampouya

Afin d'éviter les enfants à se livrer aux loisirs malsains pendant les grandes vacances, l'Association des jeunes mères du Congo (AJMC) que dirige Michaelle Moutouari Tchicamboud a installé un parc d'attraction dans l'enceinte de la mairie de Tié-Tié afin d'occuper les enfants en cette période de repos scolaire.

C'est au lendemain de son retour à Pointe-Noire après un long séjour à l'étranger que Michaelle Moutouari Tchicamboud a lancé cette activité. Des ballons gonflables transformés en jeu, des trampolines, des mini labyrinthes ludiques et divers autres jeux ornent admirablement l'enceinte de la mairie du 3e arrondissement Tié-Tié devenue pour la circonstance un mini Disneyland pour le grand bien des enfants qui, chaque jour, prennent d'assaut le parc.

Cette activité a été lancée le 23 août et prendra fin en septembre. Un enfant témoigne : « Je viens ici presque chaque jour, je joue avec les amis et cela me fait plaisir. Je remercie du fond de mon coeur l'initiatrice de cette activité ».

Chaque soirée, des animations diverses s'y déroulent avec des musiciens qui viennent égayer les enfants par des chants et des danses à la grande satisfaction des enfants et des parents qui saluent l'initiative." C'est une judicieuse idée d'avoir pensé à ouvrir ce parc. Pour des raisons diverses, je n'ai pas pu offrir des vacances hors de Pointe-Noire à mon fils. Il se contente de ce parc qu'il fréquente tous les jours. J'en suis ravi pour lui et je ne peux m'empêcher d'adresser mes remerciements à maman Michaelle Moutouari pour ce geste fait à l'égard de nos enfants", a dit un parent.

