Congo-Brazzaville: Promotion culturelle - La deuxième édition du festi Jeunesse a fait ses preuves

26 Août 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

L'association Diata-Château d'Eau innovation a tenu en haleine le public brazzavillois, le 23 août, à l'esplanade du stade Alphonse-Massamba-Débat dans le cadre du déroulement de la deuxième édition du festi Jeunesse.

Les grands noms de la musique urbaine de Brazzaville et plusieurs jeunes talents ont participé à cette deuxième édition dont le but consistait à conscientiser les jeunes sur les valeurs républicaines. Rassembler et sensibiliser la jeunesse congolaise à travers la culture et la promotion des valeurs d'unité, de patriotisme et la conscientisation de la jeunesse, du travail, tel était le message essentiel de cette rencontre qui a mobilisé des centaines de participants.

L'association Diata- Château d'Eau Innovation que dirige le député de la 3e circonscription électorale de Makelékelé, Alban Leonce Kaky, a organisé la deuxième édition de ce grand festival de promotion culturelle. Au menu de ce festival, l'assistance a eu droit à la musique traditionnelle, urbaine et la rumba. Les artistes comme Relf Gazama, Kratos ou Wayé ont égayé les participants.

Outre la musique, le slam, la peinture et le théâtre étaient également à l'honneur. « Cet événement est fait pour vous, les jeunes. Nous voulons vous partager les valeurs républicaines, de courage, de partage et bien d'autres. Votre avenir vous appartient. Aujourd'hui, de nombreuses agressions se produisent dans différents quartiers de la ville. Nous comptons sur vous, mais vous devez être responsable, car la jeunesse se plonge dans un mouvement qui n'est pas bon », a indiqué Alban Kaky.

La marraine de cet évènement, Flore Kaky, a abondé dans le même sens pour demander aux jeunes d'apporter leur contribution pour un développement harmonieux du Congo. « L'ambiance était formidable. Les artistes ont assuré. L'organisation a mis les bouchées doubles pour répondre aux attentes de la population. Vivement que cette initiative se pérennise. Je demande que les autorités offrent plus d'opportunités aux jeunes au lieu de toujours chercher à nous manipuler », a lancé Christ Miyalou, un spectateur.

Contrairement aux éditions précédentes, certains artistes et groupes ont recu des prix. Il s'agit du prix ambassadeur Festi Jeunesse qui a été octroyé à Architek, Ice Vib, Fatal dance, Petit-corps-guerri, Kenza triple B, Poete noir et Saint-Natanael. Le prix de mérite est revenu à trois jeunes qui se sont démarqués dans leurs communautés.

