Congo-Brazzaville: Santé publique - Un fonds d'urgence contre le choléra

La Croix-Rouge Congolaise (CRC), avec le soutien technique et financier de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), a procédé ce 26 août à Brazzaville au lancement officiel du Fonds d'urgence pour les secours en cas de catastrophe (DREF), destiné à renforcer la riposte à l'épidémie de choléra qui sévit actuellement en République du Congo.

Depuis le 23 juin 2025, le Congo fait face à une recrudescence inquiétante de cas de choléra, principalement dans les départements de Brazzaville et du Congo-Oubangui. A ce jour, plus de 220 cas suspects ont été enregistrés, dont 24 décès. L'île Mbamou est l'épicentre de l'épidémie où les conditions sanitaires précaires et les mouvements de population entre les zones touchées et les pays voisins, notamment la République démocratique du Congo et l'Angola, favorisent une propagation rapide du virus.

Cette cérémonie de lancement du DREF a été organisée par la CRC dans le but de présenter son plan d'action et d'informer les autorités nationales, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les acteurs humanitaires, de son engagement, de la FICR, des institutions partenaires et de la société civile.

Le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la Population, Donatien Mounkassa, a rappelé que le choléra est une maladie évitable et traitable. Dans notre pays, malheureusement, selon les estimations, aujourd'hui on enregistre 500 cas à raison de 35 décès, soit un taux de létalité le plus élevé, qui demande l'urgence de l'action. « A l'heure actuelle, l'épicentre est en nette régression, cependant un hyper concentration dans les départements sanitaires avec de nombreux cas, de nouveaux cas, essentiellement dans les districts de Mossaka, Loukolela, les villages environnants de façon de plus en plus inquiétante... », a-t-il commenté.

La représentante de l'Union européenne au Congo, Anne Marchal, a souligné, par ailleurs, que l'UE a débloqué 220 mille euros qui représente approximativement cent quarante millions de FCFA. Cette quête humanitaire d'une façon un peu plus précise pourra bénéficier directement à 4000 personnes. Ce financement renforce les efforts de la CRC, notamment elle sera indispensable, a-t-elle confié, en matière d'eau potable, aux soins de santé, d'hygiène et d'engagement communautaire. Ce projet d'intervention va durer quatre mois jusqu'à la fin du mois de décembre et devra bénéficier à 4000 personnes à Brazzaville. Ce financement s'inscrit dans le cadre de la contribution globale de l'UE au DREF de la FICR.

En définitive, l'épidémie qui frappe aujourd'hui le Congo Brazzaville s'inscrit dans un contexte régional marqué par la résurgence du choléra dans les pays voisins, en Angola, où des cas ont été confirmés dans la province de Cabinda et en République démocratique du Congo, où des cas de choléra ont été enregistrés à Kinshasa et dans la province de l'équateur. Une épidémie de choléra en RDC aurait de graves conséquences pour le Congo, compte tenu des liens étroits entre les deux pays et de leurs vulnérabilités communes, notamment les mouvements de population, la porosité des frontières, la fragilité des systèmes de santé et la précarité des conditions sanitaires.