Congo-Brazzaville: Protection des végétaux - Plusieurs experts africains en conclave à Brazzaville

L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), en partenariat avec plusieurs institutions dont la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), organise du 26 au 29 août à Brazzaville un atelier régional pour l'Afrique. Les participants venus de plusieurs pays échangent sur des questions phytosanitaires.

L'atelier régional de la CIPV pour l'Afrique qui se tient au grand hôtel de Kintélé, dans la banlieue nord de Brazzaville, se veut un cadre de consultation et de l'examen des projets de normes internationales pour mesures phytosanitaires.

Selon le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, Pascal Robin Ongoka, qui a ouvert les travaux de cet atelier, cette rencontre constitue une opportunité essentielle pour examiner et ajuster les projets de normes internationales relatives aux mesures phytosanitaires, tout en valorisant les activités de la CIPV. Elle offre aussi un moyen d'échange sur les meilleures pratiques phytosanitaires dans le respect des exigences de cette organisation.

«Les végétaux sont à la fois la source de vie et un pilier de notre sécurité. Ils représentent 80% de notre alimentation et produisent 98% de l'oxygène que nous respirons. Cependant, chaque année, les organismes nuisibles détruisent jusqu'à 40% de nos cultures vivrières, entraînant des pertes agricoles estimées à plus de de 220 milliards de dollars américains », a indiqué Pascal Robin Ongoka.

Plusieurs cadres venus d'une vingtaine des pays africains plongent et discutent actuellement sur les projets de normes et de recommandations, sur la mise en oeuvre et sensibilisation dans le cadre des organisations régionales de la protection des végétaux et de la FAO. Il sied de noter que l'agriculture demeure un secteur clé pour la sécurité alimentaire et la diversification économique de l'Afrique. La tenue de cet atelier demeure, sans nul doute, cruciale puisqu'elle permet aux participants d'échanger, de discuter et de formuler des recommandations collectives sur les normes essentielles à la gestion de la sécurité alimentaire, à la facilitation du commerce et à la préservation de l'environnement.