Congo-Brazzaville: Diversification économique - Le pays lance le processus d'élaboration des politiques nationales des PME

La ministre des Petites et Moyennes entreprises et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, a lancé récemment à Brazzaville le processus d'élaboration des politiques nationales des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat (PMEA). La démarche consiste à concevoir des stratégies en la matière, en vue de poser les jalons d'un développement inclusif des petites et moyennes entreprises dans le pays.

Le processus de conception des politiques nationales des PMEA a été lancé en présence des responsables du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et des partenaires techniques.

C'est un ensemble de directives, de programmes et d'actions stratégiques mis en place pour booster le développement, la croissance et la compétitivité des PMEA sur tout le territoire national. L'objectif du projet est de créer un écosystème nécessaire à l'éclosion du secteur privé congolais, porteur de croissance et générateur d'emploi.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« En lançant aujourd'hui ce processus, nous faisons un pari audacieux : celui de croire en notre potentiel, en notre créativité et en notre capacité collective de transformer durablement l'économie congolaise. Notre objectif est de faire de nos PME et de notre artisanat non seulement des champions nationaux, mais aussi des acteurs compétitifs sur les marchés régionaux et internationaux à l'orée de la Zlécaf », a souligné la ministre Jacqueline Lydia Mikolo.

A travers ces politiques nationales, a-t-elle renchéri, le Congo se fixe des ambitions majeures. Il s'agit, entre autres, de renforcer l'écosystème d'appui aux entreprises et aux artisans ; faciliter l'accès aux financements, aux marchés et aux technologies ; valoriser les produits et services locaux et encourager l'innovation, la digitalisation et la formation continue.

L'objectif fondamental est aussi et surtout de structurer le secteur artisanal et de l'intégrer pleinement dans l'économie formelle. « Ce processus sera participatif et inclusif. Le secteur privé, les entrepreneurs, les artisans, les collectivités locales, les organisations professionnelles, les administrations publiques, les partenaires techniques et financiers, chacun aura sa place et sa voix. Ce chantier est le vôtre, le nôtre. Dans quelques mois, nous disposerons d'un document stratégique qui sera notre boussole, notre guide pour faire des PME et de l'artisanat des leviers puissants de croissance inclusive et durable », a martelé la ministre des PMEA.

Pour sa part, la représentante-résidente du Pnud a fait savoir que ces politiques vont apporter une réponse concrète aux défis « de capacité technique, opérationnelle et production ; d'accès limité au financement et investissement ; de structuration des artisans en organisations professionnelles, et de prise en compte de la dimension qualité de la démarche des unités économiques ». Au cours de cette cérémonie, la ministre des PMEA et la représentante-résidente du Pnud ont signé la lettre d'intention de co-financement pour la construction du village de l'artisanat, une initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet « Promise».