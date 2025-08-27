Tunisie: Mercato - Marouen Mihoubi à la croisée des chemins

Le défenseur tunisien ne va pas rempiler avec le FK Tukums 2000.

Lié au club letton jusqu'en décembre prochain, l'axial de 26 ans, formé à l'AS Monaco et passé par les rangs de Nîmes, le Stade Tunisien, PFK Lviv d'Ukraine et Jammerbugt FC du Danemark, ne prolongera pas avec son club employeur en dépit du fait qu'il s'est montré régulier et rigoureux avec le FK Tukums.

Ce faisant, l'information n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd puisque le joueur a récemment été contacté par trois clubs dont les noms n'ont pas encore été divulgués. Cependant, selon certaines sources, Mihoubi a des touches en Belgique, en Roumanie et en Espagne où les clubs preneurs sont intéressés par son application défensive et son autorité affichée dans sa zone.

Ismail Gharbi, pépite à saisir

Le milieu offensif Ismail Gharbi va probablement quitter Braga. A 21 ans, le joueur ne ferait plus partie des plans de coach Víctor Gómez qui n'a pas compté sur lui depuis maintenant trois rencontres. De là à envisager un changement de cap, il n'y a qu'un pas à franchir, sachant que le joueur est assez coté sur le marché des transferts mais encore faudra-t-il tenir un accord avec son club employeur.

Néo-international tunisien, Gharbi, pur produit du PSG, passé par les rangs des Suisses de Lausanne Ouchy, ne manque pas de prétendants actuellement avec des pistes menant aux Rangers d'Ecosse, aux Espagnols de Majorque et Alaves, aux Belges de La Gantoise, ainsi qu'au Stade Rennais. Joueur rapide et technique, Gharbi se distingue aussi par une excellente conduite de balle et une lecture du jeu qui lui permet de servir le jeu et de créer le déséquilibre recherché par son équipe. Nul doute qu'il rebondira dans les plus brefs délais.

Aziz Saihi débarque au Bardo

Depuis le mois dernier, le nom du latéral gauche de 25 ans, Aziz Saihi, revient avec insistance en Tunisie où le joueur avait des contacts avec l'Etoile Sportive du Sahel et pas seulement. Lié au club serbe de FK Javor-Matis jusqu'en juin 2026, l'ex-arrière de l'Olympique de Béja, du Club Sfaxien et du FK Indjija, a, semble-t-il, obtenu son bon de sortie et a surtout trouvé un accord à l'amiable avec son ex-club employeur pour mettre le cap sur Le Bardo et y rejoindre le Stade Tunisien, un club qui ne disposait jusque-là que d'un seul arrière gauche en la personne de Yassine Mizouni, transféré de la JSO cet été.

Défenseur porté vers l'attaque avec cette capacité à prendre le couloir et à percuter, Saihi, signataire d'un contrat de deux ans avec le ST, ne manquera pas d'apporter aux Bardolais ce besoin de créer le déséquilibre et le surnombre en situation de relance.

Ce faisant, pour rester sur le mercato stadiste, outre Saihi, les deux avants, Riadh Wafi et Amine Allah Habboubi, ont signé respectivement des engagements de deux ans et cinq ans. Ces deux recrues viennent s'ajouter à l'attaquant sénégalais Amadou Dia Ndiaye, transfuge de l'Union Touarga et au milieu défensif tchadien Mahamat Thiam, ex-sociétaire des Espagnols de Castuera.

Le ST pèse donc actuellement sur le marché des transferts et le club du Bardo va, selon certaines sources, engager un milieu brésilien de 20 ans qui répond au nom d'Alisson Adriano Santos Soares.