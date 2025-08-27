Tunisie: Prix littéraire - Deux Tunisiennes finalistes du concours « Une mer de mots »

La liste des finalistes de l'édition 2025 du concours littéraire « Une mer de mots » (A Sea of Words) a été dévoilée, révélant les noms des dix jeunes auteurs sélectionnés pour la phase finale. Parmi eux figurent deux jeunes Tunisiennes : Sandra Sami et Chedha Fajraoui.

Cette liste restreinte comprend également des participantes et participants originaires de Bulgarie, d'Egypte, de Croatie, de Jordanie, de Macédoine, d'Espagne et de Palestine, représentant ainsi la diversité des cultures de la région euro-méditerranéenne.

Organisé chaque année par l'Institut européen de la Méditerranée (IEMed), en collaboration avec la Fondation Anna Lindh, le concours « Une mer de mots » est une compétition littéraire destinée aux jeunes de 18 à 30 ans issus des pays de la Méditerranée et d'Europe.

Il vise à offrir un espace d'expression créative pour aborder des enjeux sociaux, culturels ou environnementaux affectant la région.

Les dix finalistes, auteurs des meilleurs textes sélectionnés, seront invités à Barcelone en septembre prochain pour participer à la cérémonie de remise des prix ainsi qu'à une série d'activités culturelles et de dialogues interculturels. Leurs oeuvres seront également publiées dans un recueil officiel dédié à l'édition 2025 du prix.

Ce concours constitue une véritable plateforme pour la jeunesse méditerranéenne, lui permettant de partager sa vision de l'avenir à travers la littérature.