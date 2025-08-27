Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - Le match Sénégal-Soudan finalement prévu le 5 septembre

26 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le match Sénégal-Soudan, initialement prévu le jeudi 4 septembre, dans le cadre de la septième journée des éliminatoires du Mondial 2026, va finalement se tenir le lendemain, à 19h00, au Stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio, a annoncé, mardi, la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Selon la FSF, la Confédération africaine de football (CAF) et la FIFA ont accepté de réajuster la date du match pour permettre aux fidèles musulmans de célébrer le Maouloud, la naissance du prophète Mouhamed (PSL), le jeudi 4 septembre 2025.

Après le Soudan, les Lions vont livrer un match décisif face à la République démocratique du Congo (RDC), le 8 septembre à Kinshasa.

Les protégés de l'entraîneur Pape Thiaw occupent la deuxième place de la poule B avec 12 points +7, derrière la RDC (13 points, +5).

