Sénégal: Ousmane Diagne annonce la construction d'un palais de justice à Mbacké

Dakar — Le gouvernement prévoit la construction d'un palais de justice à Mbacké, qui sera doté d'un tribunal de grande instance, a annoncé, mardi à Dakar, le Garde des Sceaux, Ousmane Diagne.

"La construction d'un palais de justice est prévue à Mbacké. D'ailleurs, on est à la recherche d'une assiette foncière qui nous permettrait de l'exécuter dans le cadre du programme de modernisation des infrastructures judiciaires", a-t-il déclaré.

Le ministre de la Justice apportait une réponse à l'interpellation du député Ahmadou Lô, lors de l'examen du projet de loi portant statut et protection des lanceurs d'alerte.

"Il faut dire que c'est une nécessité impérative parce que Mbacké, qui couvre Touba, recèle une population extrêmement importante ; c'est la raison pour laquelle la priorité c'est la création d'un tribunal de grande instance de Mbacké pour répondre aux besoins en matière de justice de cette ville".

Pour Ousmane Diagne, "ce projet est prioritaire" pour le ministère de la Justice car la vétusté des locaux abritant le tribunal d'instance de Mbacké est avérée. "Nous sommes en train de prendre des mesures appropriées pour trouver une solution à ce problème", a assuré M. Diagne.

La ville de Mbacké dispose déjà d'un tribunal d'instance, donc pour certains dossiers ou documents administratifs tels que les casiers judiciaires, les usagers se rendent à Diourbel qui en a les compétences, a-t-il fait valoir.