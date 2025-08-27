Sénégal: Ousmane Diagne annonce la construction d'un palais de justice à Mbacké

26 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le gouvernement prévoit la construction d'un palais de justice à Mbacké, qui sera doté d'un tribunal de grande instance, a annoncé, mardi à Dakar, le Garde des Sceaux, Ousmane Diagne.

"La construction d'un palais de justice est prévue à Mbacké. D'ailleurs, on est à la recherche d'une assiette foncière qui nous permettrait de l'exécuter dans le cadre du programme de modernisation des infrastructures judiciaires", a-t-il déclaré.

Le ministre de la Justice apportait une réponse à l'interpellation du député Ahmadou Lô, lors de l'examen du projet de loi portant statut et protection des lanceurs d'alerte.

"Il faut dire que c'est une nécessité impérative parce que Mbacké, qui couvre Touba, recèle une population extrêmement importante ; c'est la raison pour laquelle la priorité c'est la création d'un tribunal de grande instance de Mbacké pour répondre aux besoins en matière de justice de cette ville".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour Ousmane Diagne, "ce projet est prioritaire" pour le ministère de la Justice car la vétusté des locaux abritant le tribunal d'instance de Mbacké est avérée. "Nous sommes en train de prendre des mesures appropriées pour trouver une solution à ce problème", a assuré M. Diagne.

La ville de Mbacké dispose déjà d'un tribunal d'instance, donc pour certains dossiers ou documents administratifs tels que les casiers judiciaires, les usagers se rendent à Diourbel qui en a les compétences, a-t-il fait valoir.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.