Sénégal: Dakar accueille une école d'été internationale de jeunes chercheurs en éducation

Dakar — La première édition de l'École d'été internationale des jeunes chercheurs en éducation du Programme d'analyse des systèmes éducatifs (PASEC) de la Conférence des ministres de l'éducation de la Francophonie s'est ouverte mardi à Dakar, avec l'ambition de "réconcilier les décideurs politiques et les chercheurs".

Cette rencontre prévue pour se poursuivre jusqu'au 5 septembre prochain, est organisée en partenariat avec la faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation (FASTEF) de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et celle des sciences de l'éducation de l'université Laval au Canada.

"Il s'agit pour nous de rompre cette rupture qui a toujours existé entre le monde des décideurs de l'administration de l'éducation et le monde des chercheurs pour avoir des recherches qui servent à la prise de décision. La finalité de cette université est de réconcilier les décideurs politiques et les chercheurs", a déclaré Abdel Rahmane Baba Moussa, secrétaire générale CONFEMEN

En Afrique de manière générale, "il n'est pas commun que les décisions des acteurs politiques soient soutenues par des travaux scientifiques", a-t-il dit.

Pendant deux semaines, une trentaine de jeunes chercheurs issus de différentes universités d'Afrique et d'Amérique vont bénéficier d'un encadrement intensif assuré par des experts, chercheurs et praticiens en éducation.

Cette session en présentiel constitue l'aboutissement d'un volet préparatoire qui s'est déroulé en ligne, de mai à juillet 2025, et qui leur a permis de se familiariser avec les bases de données du PASEC, les outils statistiques, les principes de l'éducation comparée et les dynamiques de collaboration interculturelle.

L'École d'été internationale des jeunes chercheurs en éducation du Programme d'analyse vise à impulser la production de connaissances scientifiques à partir des données du PASEC, à travers des projets collectifs menés en équipe multidisciplinaire.

Elle ambitionne également de renforcer les compétences des participants en recherche quantitative, qualitative et comparative, tout en les initiant aux réalités des enquêtes internationales et aux enjeux éducatifs spécifiques aux contextes africains francophones.

Les résultats de cette initiative devraient se traduire par la constitution d'un réseau international de jeunes chercheurs engagés pour la transformation des systèmes éducatifs, la production de travaux scientifiques de qualité fondés sur les données du PASEC, ainsi qu'une meilleure valorisation de ces données.