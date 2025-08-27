Sénégal: Matam - Un argumentaire religieux en faveur de l'abandon du mariage d'enfants présenté aux religieux

Matam — La Coalition nationale pour l'abandon du mariage d'enfants au Sénégal (CONAME) a présenté, mardi, aux chefs religieux de la région de Matam (nord), un argumentaire religieux pour la fin de cette pratique, en vue de sa dissémination et de sa vulgarisation.

"Nous sommes à Matam pour présenter et expliquer à des maîtres coraniques et imams de la région de Matam, l'argumentaire religieux en faveur de l'abandon du mariage d'enfants, pour en discuter eux et recueillir leurs commentaires", a dit l'imam Cheikh Oumar Seck, maître coranique et membre de la CONAME.

Il intervenait lors du lancement d'une campagne de dissémination et de vulgarisation de l'argumentaire religieux en faveur de l'abandon du mariage d'enfants, à l'initiative de la CONAME.

Selon ce religieux, cette initiative vise à écouter les religieux et tous les acteurs, dont le centre conseil adolescents (CCA), les paires éducateurs ou encore les structures de protection des enfants "pour voir comment améliorer le document".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cheikh Oumar Seck Seck a précisé que l'argument repose sur des textes coraniques, ajoutant que c'est à ceux qui pratiquent le mariage des enfants de se référer à ces écrits avant de donner leurs filles en mariage.

"Cela permettra à toute personne qui veut donner sa fille en mariage de comprendre ce qu'en dit la religion avant de prendre une décision", a dit Cheikh Oumar Seck.

Le religieux a soutenu que le document sur l'argumentaire religieux n'est pas encore figé, soulignant que la CONAME va parcourir les régions cibles du projet pour recueillir les avis des uns et des autres.

De son côté, l'imam Cheikh Ahmet Tidiane Sall a invité les auteurs de l'argumentaire en faveur de l'abandon du mariage d'enfants de s'attaquer aux causes des grossesses précoces.