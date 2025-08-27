Sénégal: La fouille corporelle intégrale des détenus est prévue par la loi, selon le garde des Sceaux

26 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les fouilles corporelles intégrales effectuées sur les détenus à leur admission dans les prisons sont prévues "expressément par la loi" et motivées par des soucis de sécurité, a précisé, mardi, à Dakar, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ousmane Diagne.

"La fouille est une mesure de sécurité qui est prévue expressément par la loi", a-t-il déclaré en répondant à une interpellation du député Guy Marius Sagna sur les fouilles corporelles intégrales des détenus.

Selon le ministre de la Justice, ces fouilles visent à vérifier que les détenus ne sont pas en possession d'arme avec lesquels ils peuvent se blesser.

Le garde des Sceaux a précisé que cette mesure est prévue par la loi, notamment le décret 2001-362 du 4 mai 2001 relatif aux procédures d'exécution et d'aménagement des sanctions pénales modifiées par le décret 2021- 1068 du 11 août 2021.

Ce texte dispose, en son article 135, que "tous les détenus doivent être fouillés à leur entrée dans la prison et chaque fois qu'ils en sont extraits ou ont répondu à l'instruction ou à l'audience et ramenés à la prison".

"Dans le cadre de l'exécution des dispositions du décret précité, des mesures sont prises pour respecter la dignité de la personne. C'est la loi. C'est le décret qui le prévoit", a indiqué Ousmane Diagne.

Il a toutefois ajouté que ministère de la Justice a reçu du ministère du Budget l'autorisation d'acquérir un scanner à partir du budget de 2026.

Ousmane Diagne a assuré que les fouilles effectuées sur les détenus sont seulement motivées par des raisons de sécurité. Mais le gouvernement va faire des efforts pour que "les conditions nécessaires pour assurer ou pour garantir la dignité des gens soient effectivement réunies", a conclu le ministre de la Justice.

