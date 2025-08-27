Sénégal: Koungheul - Une association reboise 1259 plants dans les communes du département

Koungheul — L'association World Action déclare avoir reboisé 1259 plants d'arbre dans les différentes communes du département de Koungheul (centre), en guise de contribution à la préservation de l'environnement.

"Nous avons reboisé 1259 plants d'arbre dans les différentes communes du département, 470 à Ida Mouride, 273 à Maka Yop et 413 à Fass Thiéckène. Quelque 513 plants d'arbre sont encore disponibles. Ce qui fait un total de 1259 plants d'arbre déjà reboisés en moins de trois jours", a indiqué Aly Mbaye Dieng, président de ladite association.

Il s'exprimait en marge de la cérémonie officielle de lancement de la première édition de "Green August" (août vert, en anglais), lundi, à Ndawène Sara Gnama, un village de la commune de Fass Thiéckène, dans le département de Koungheul.

Ce reboisement s'inscrit dans "des actions de réappropriation communautaire du cadre de vie pour inciter davantage les populations à protéger notre environnement du changement climatique", a expliqué M. Dieng, en présence de Momath Gaye, un des adjoints au maire de Koungheul.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'objectif de cette initiative, placée sous le parrainage du leader du Super Diamono, Omar Pène, ambassadeur du climat, est de dédier le mois d'août à l'environnement, à l'image de ce qui se fait en matière de lutte contre les cancers en octobre, a-t-il souligné.

Au cours de cette journée, il a été procédé officiellement à l'installation d'Alliances pour la résilience des communautés (ARC) dans les neuf communes du département de Koungheul, afin de développer des mécanismes communautaires de résilience endogène leur permettant de porter leur propre développement.

Ces ARC se regroupent dans une structure dénommée Plateforme des acteurs pour la résilience communautaire, avec pour ambition de faire germer une "conscience écologique durable enracinée dans les réalités locales", a-t-il précisé, invitant les populations au suivi des arbres plantés.