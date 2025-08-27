Congo-Kinshasa: Environnement - Le CAFE encourage ses membres à mettre en oeuvre l'Accord de Paris

26 Août 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Consortium des Fonds africains pour l'environnement (CAFE) encourage ses pays membres à mettre en oeuvre l'Accord de Paris, qui vise à maintenir la température mondiale en dessous de 1,5 degré Celsius.

Cet appel a été lancé lors de la XVe Assemblée générale de l'organisation, qui se tient du 25 au 28 août à Kinshasa.

À cette occasion, le président des Fonds Okapi pour la conservation de la nature en République démocratique du Congo (RDC), Victor Kabengele a affirmé que son pays est en première ligne dans la mise en oeuvre de l'Accord de Paris, notamment à travers le projet Maï-Ndombe.

Ce projet ambitionne de générer 11 millions de tonnes de crédits carbone, soit l'équivalent de 55 millions de dollars américains, sur une période de dix ans.

