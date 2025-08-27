Congo-Kinshasa: L'UNADI salue le renfort militaire à Bunia

L'Union des Associations culturelles pour le développement de l'Ituri (UNADI) se réjouit du renforcement d'effectifs militaires dans la province. Cette décision a été prise par les autorités pour améliorer la situation sécuritaire dans la ville de Bunia, où de nouveaux soldats assurent des patrouilles nocturnes aux côtés de la police nationale congolaise.

Pour l'UNADI, ce déploiement est le résultat des nombreux plaidoyers adressés au Gouvernement pour mettre fin aux violences répétées en Ituri. Michel Meta, responsable de cette ONG, salue l'initiative et se félicite de voir l'armée et la police mener ensemble des patrouilles, de jour comme de nuit. Ces patrouilles rassurent la population locale, après les scènes de tueries enregistrées au chef-lieu de la province :

« Vous avez vu des bandits armés tirer sur des gens à bout portant au niveau de l'Epo/Ville. Vous avez suivi aussi qu'ils ont fusillé les gens par-ci, par-là. Les gens sont morts innocemment. Lorsque qu'on fait des patrouilles nocturnes et diurnes, ça rassure toute la population. Nous, comme responsables des communautés, nous devons encourager ces gestes pour que les militaires continuent le travail ».

Mais pour l'UNADI, ces efforts doivent aller plus loin. Au-delà des patrouilles pédestres et motorisées, cette organisation plaide pour des opérations de perquisition et de bouclage, afin de retirer des mains de civils, toutes les armes détenues illégalement :

« Ce n'est pas seulement contrôler les cartes. On doit aller au-delà de ça pour que la paix revienne définitivement en Ituri. C'est ce que la population attend de ces militaires. Il faut que ces patrouilles se fassent aussi à l'intérieur de la province surtout dans les zones chaudes. Mais aussi, ils doivent respecter les droits humains ».

La police civile de la MONUSCO continue d'appuyer régulièrement les FARDC dans ces opérations de sécurisation.