Congo-Kinshasa: Kinshasa - Début de l'atelier de réflexion sur la feuille de route du processus électoral 2025-2029

Face aux exigences constitutionnelles et aux contraintes sécuritaires dans l'Est du pays, le Conseil Interreligieux Congolais (CIC) a appelé, mardi 26 août, à une mobilisation collective autour des élections à venir.

Son coordonnateur a lancé cet appel lors de l'ouverture de l'atelier qu'il organise du 26 au 29 août à Kinshasa, sur la feuille de route du processus électoral couvrant la période 2025-2029. Les participants à ce forum explorent différents scénarios visant à garantir la participation de tous les Congolais, sans discrimination géographique, aux scrutins à venir.

Durant quatre jours, les panélistes réfléchissent aux voies et moyens de préserver l'intégrité et la crédibilité des données du processus électoral dans les zones affectées, ainsi qu'à la légitimité des résultats. Ils identifient et analysent les contraintes, au-delà du facteur sécuritaire, susceptibles d'impacter le bon déroulement des élections.

Cette démarche vise à capitaliser les expériences d'autres pays ayant organisé des scrutins dans des contextes similaires, afin d'en tirer des enseignements pertinents.

Le coordonnateur du Conseil Interreligieux Congolais recommande la formulation de pistes de solutions réalistes, susceptibles d'amener la CENI à organiser les élections dans le respect des dispositions constitutionnelles, malgré les défis sécuritaires.